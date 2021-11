El hombre con discapacidad cae de rodillas al suelo e intenta levantarse con su bastón. Otro oficial pasa sobre el pero no lo ayuda a levantarse tras el brutal ataque. En seguida más elementos de la policía de Cuautitlán Izcalli aparecen y el hombre agredido intenta acercarse a su carro de nuevo.

“Le tomaron una foto desnudo en la morgue y eso es no tener madre, estoy encabron*****”, dijo el padre del actor fallecido, de acuerdo con La Opinión. Lo anterior, en la marcha por justicia para “Benito”, dónde además reveló que tomaría acciones legales tras señalar que le tomaron una foto a su hijo en la morgue. PARA VER EL VIDEO DE LA SUPUESTA PRUEBA DE LA MUERTE DE OCTAVIO OCAÑA DÉ CLIC AQUÍ.

La madre de “Benito” rompe el silencio: “yo no hago caso a cosas malas”, dice

“Yo no hago caso a cosas malas porque fue un niño como todos. Hago caso al dolor de una madre. Él es uno más, una víctima de la gente mala, que no tiene corazón, que no sabe lo que es perder a un hijo”, dijo Ana Lucía Ocaña, madre de “Benito”, de acuerdo con La Opinión.

Una semana después de que Octavio Ocaña perdiera la vida, sus familiares y sus abogados se reunieron con Alejandro Gómez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para conocer los detalles de la investigación, relata Agencia Reforma. La Fiscalía informó que puso a disposición de los interesados el contenido íntegro de la investigación.