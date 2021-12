Revelan supuesta prueba ‘clave’ para resolver el asesinato de Octavio Ocaña (FOTO)

“No te puedo develar de qué manera se las ingeniaron el grupo de escritores, ya verán muchas sorpresas muy lindas, que ni te imaginas, seguirá su imagen… Me costó mucho trabajo (hablar con su familia), me esperé varios días, cuando hablé con ellos nos quebramos, fue una explosión de emociones de tantos recuerdos bonitos”, dijo el reconocido actor mexicano.

Finalmente, semanas después de la muerte del histrión, Nerea Godínez, exprometida de Octavio Ocaña rompió el silencio y confirmó las sospechas de muchos. “Me deprimo y me la paso en la calle o me voy a mi empresa y estoy ahí un buen rato. Voy al gimnasio de mi mejor amiga y estoy ahí otro rato, ya nada más vengo y duermo”, dijo la exprometida en declaraciones para el programa “De Primera Mano”, de acuerdo con la revista La Vibra.

Exprometida de Octavio Ocaña hace inesperada confesión tras las declaraciones

“Me despierto y para afuera otra vez. Cuando estoy aquí me empieza a dar ansiedad y empiezo a llorar todo el tiempo…. “No me gusta estar en mi casa, porque todo en mi casa es él. Realmente todo es Tavo… Salgo a comer o a cenar, o me voy con mi cuñada. Ahí ando paseando porque no me gusta estar aquí sola”, fueron algunas de las declaraciones que dio la exprometida de “Benito”.

Además, la exprometida también reveló algo que pocos esperaban. “Para mí todo Jalisco es él. Entonces yo no sé si algún día regrese, creo que sí sería algo fuerte. Él era feliz ahí, era su lugar ahí y la gente lo quería un montón. No podría regresar”, declaró de acuerdo con La Vibra.