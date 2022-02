La creatividad es una parte fundamental del aprendizaje y el crecimiento, y alentar a tus hijos a participar en las actividades decorativas puede ayudar a promover el amor por la creatividad. Como CNN informa, de acuerdo con Mark Runco, Ph.D., Director del Torrance Center for Creativity & Talent Development en la Universidad de Georgia: “Todos tenemos potencial para la creatividad… nuestro trabajo como padres y maestros es ayudar a nuestros hijos a consumarla”. Aquí hay 8 proyectos DIY para ayudarte a redecorar, ser creativa con tus hijos, y a mejorar tu hogar con la ayuda de toda tu familia.

Siempre has querido intentar proyectos DIY para el hogar, eres realmente buena con las pizarras de corchos en Pinterest y las has redecorado mentalmente como 10 veces, pero parece que no puedes llevarlas a cabo en la realidad. Todas hemos estado ahí. Los proyectos DIY para el hogar pueden ser un poco intimidantes, especialmente si tienes hijos, y además tienes cero tiempo libre para poder ejecutar una tarea DIY. Pero no tiene que ser así. Puedes modernizar tu hogar y puedes hacerlo sin ningún profesional, y la mejor parte es, que puedes hacerlo con la ayuda de toda tu familia. De hecho, los proyectos DIY que puedes hacer con tus hijos (en vez de trabajar desesperadamente durante su hora de siesta) pueden ser beneficiosos para tu hogar y para éstos.

Las calcomanías para la pared son una actualización ingeniosa para el cuarto de tu hijo sin causar algún daño permanente. Además, tus hijos pueden ayudar porque las calcomanías son fáciles de pegar en la pared; no hay pegamento o aplicaciones de cualquier material o herramientas peligrosas. Puedes escoger cualquier cosa, desde círculos polka a animales, estrellas y letras del alfabeto. Deja que tus hijos ayuden a seleccionar las patentes o diseñen lo que más les guste y trabajen juntos para transformar su cuarto.

¿Cansada de tus sillas de madera aburridas? Actualízalas con un color de pintura divertido como estas sillas ombré, que son increíblemente fáciles de hacer y se ven como si un profesional las hubiese diseñado. Y sí, los niños también pueden ayudar aquí. Quizá no los dejes usar la pintura en aerosol (no sin tu ayuda), pero puede ayudar a escoger los colores y ayudar a pulir las sillas en lo que comienzas.

5. Haz una tienda de campaña de juegos que tus hijos amarán

¿Qué niño no sueña con tener una casa a su medida para jugar? Aún muchos (muchos) años después, todavía amamos la emoción de jugar en una casa de juegos hermosa. Si tienes poco espacio, una estructura grande puede que no sea vea realista, así que en vez de eso construye una tienda de campaña divertida para tus hijos—imagínate un tipi a la moda donde puedes estar, leer libros, relajarte, etc. En verdad hay unas tiendas muy bonitas que son fáciles de hacer a mano, y te lo prometemos, tu esfuerzo en verdad rendirá frutos con tus hijos.

6. Actualiza tus muebles de madera con herramientas

Si pensabas que adornar era solo para los sofás y sillas no sofisticadas, estabas equivocada. Puedes crear este look idéntico en tus mesas de madera simplemente comprando tachuelas de diferentes tamaños en una tienda de herramientas y poniéndolas en los bordes de una mesa o banco, creando así un look divertido y moderno.