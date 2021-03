Los demócratas y los grupos de derechos electorales dicen que la ley privará de sus derechos a los votantes de color de manera desproporcionada. Es uno de una ola de proyectos de ley electorales respaldados por el Partido Republicano introducidos en estados de todo el país después de que el ex presidente Donald Trump avivó afirmaciones falsas de que el fraude llevó a su derrota electoral de 2020.

Presidente Biden criticó duramente a los movimientos republicanos en su primera conferencia de prensa

En su primera conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, criticó duramente a los movimientos republicanos para limitar los derechos de voto y prometió hacer todo lo posible con los aliados para detener el esfuerzo.

“Los votantes republicanos que conozco encuentran a estos votantes republicanos despreciables, la gente fuera de esta Casa Blanca. No me refiero a los funcionarios electos. Me refiero a los votantes “, reportó AP News como las palabras expresadas por el presidente Biden.