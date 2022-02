La versión no ha sido confirmada por las autoridades rusas, pero fuentes del ligar aseguraron que el incidente aconteció cuando las tropas rusas se están retirando poco a poco en el lugar. Hasta el momento, las autoridades ucranianas han dado aviso de que 32 misiles fueron arrojados a los poblados cercanos de la frontera .

"En el momento de la explosión, los niños estaban desayunando. La explosión tuvo lugar alrededor de las 09:00 de la mañana. Estaba en la lavandería. La onda expansiva me lanzó hacia la puerta. Ya no sentía el lado derecho de mi cabeza.", anunció Natalia Slessareva, empleada de la guardería Stanitsa Luganska a la AFP.

Una madre desconsolada, llamada Natalia y que no ofreció mayor información personal, aseguró que al conocer sobre el proyectil que cayo en las instalaciones infantiles decidió ir hacia la guardería esperando que su hijo, de dos años, no hubiera resultado herido. La mujer, brindó declaraciones a la AFP donde informó que en la guardería no hay lugar antibombas.

"Nos precipitamos en el coche con mi marido para recoger al niño", dijo la mujer. "Tenía mucho miedo, no hay ningún refugio antibombas en esta guardería, solo paredes gruesas. Se puede ver que fueron dañadas. No logro calmarme", aseguró Natalia. El menor fue recatado por sus padres, pero aún persiste el temor de lo que pudo haber ocurrido, destacó AFP.