‘Welcome to Earth’ es una serie documental narrada por Will Smith en el que se embarca en un viaje por todo el mundo para descubrir los fenómenos más extraordinarios e inexplicables de la naturaleza. En cada episodio, Smith es guiado por exploradores de National Geographic que viajan a diferentes rincones del mundo para conocer los espectáculos más extraños, peligrosos, inusuales y emocionantes del planeta.

‘And Just Like That’ la secuela de ‘Sex And The City’ que puedes disfrutar en HBO Max

‘And Just Like’ That muestra a Carrie, Miranda y Charlotte de Sex and the City regresan, sin Samantha, para enfrentarse a Manhattan a sus 50 años. Carrie y Big comienzan un romance a espaldas de la ejecutiva de Ralph Lauren, de 26 años, con las previsibles y horribles consecuencias de este hecho. La ficción, basada en el libro del mismo nombre, echa un vistazo a la vida amorosa desde todos los ángulos: matrimonio, hijos, divorcio y, también, muestra la presión a la que se someten las mujeres para mantener su juventud y tenerlo todo.

Al elenco se suman Sara Ramirez, Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker. Los dos primeros episodios se estrenan el jueves en el servicio de streaming. Si lo que gustas es una secuela de comedia para adultos, considera esta serie de 10 episodios la cual podrás encontrar en HBO Max.