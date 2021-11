Anuncian al que podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez acaba de convertirse en el mejor boxeador de peso supermediano tras vencer a Caleb Plant el sábado pasado

DE NUEVO SOBRE EL CUADRILÁTERO. Saúl ‘Canelo’ Álvarez acaba de convertirse en el mejor boxeador de peso supermediano tras vencer a Caleb Plant el sábado pasado y unificar los títulos de esta categoría, pero de vuelta al ring ¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez?

“Estoy en mi momento”, dijo el boxeador mexicano luego de la anhelada victoria, pero eso no significa que no se tomará un merecido descanso luego de cuatro peleas en el último año, así que sus fanáticos tendrán que esperar hasta mayo para verlo de nuevo sobre el ring, el asunto es ¿contra quién?

¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez?

“La verdad es que ahorita no tengo nada en mente, quiero disfrutar de esta pelea que ha sido muy importante para mí, quiero disfrutar este triunfo, disfrutarlo al máximo. No tengo nada en mente, pero ahora sí que los retos importantes que estén ahí, eso es lo que vamos a hacer. Me gustan los retos y seguramente va a salir algo bueno”, dijo el campeón sobre sus planes para 2022.

Aun así, cuatro nombres suenan fuertes para convertirse en el próximo rival del boxeador mexicano y ha de emocionar a los aficionados a este deporte que uno de los que se rumora es nada más y nada menos que el boxeador kazajo Gennady Golovkin, considerado junto al Canelo los mejores del peso mediano.