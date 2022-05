Miles de familias podrán participar en este programa y, señalaron que la oportunidad de obtener un cheque de $500 dólares por dos años podrá ser posible si presenta su solicitud y termina siendo elegible para el apoyo. Por el momento, las autoridades no han dado a conocer en que fecha se publicará la convocatoria, informó The Sun.

El lanzamiento del programa se dio a conocer en días recientes y señalaron, que el presupuesto que se estimó para esta ayuda está evaluado en más de $42 millones de dólares. De acuerdo con los datos proporcionados, este apoyo está fundamentado para que dure alrededor de dos años; aún no hay una fecha específica para la convocatoria , pero si dieron a conocer los lineamientos que están solicitando.

Aunque no se ha especificado una fecha para el proyecto, si se especificó que comenzarán a abrir el portal para aceptar las solicitudes a partir de este otoño. Al igual, señalaron que se espera lograr seguir con el piloto de este programa alrededor de dos años; en los datos que ofreció Preckwinkle, se estima que alrededor de $500 dólares se estén depositando.

“Ser mayor de 18 años; La mayoría no está participando en otro programa de ingresos garantizados; Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 250 % del nivel federal de pobreza; Debe ser residente del condado de Cook por más de un año.”, señalan las características para ser elegible en este nuevo programa, informó The Sun.

En los requisitos para saber si la persona es elegible en la solicitud del proyecto de ingresos garantizados, por parte del condado de Cook, se espera que los solicitantes sean personas mayores de 18 años, además de que no deben estar participando en otro programa de ingresos y que, los ingresos en sus hogares deben ser iguales o inferiores al nivel federal de pobreza.

¿No querían invertir en personas con bajos recursos?

En el comunicado de prensa que se emitió recientemente, especificaron que las instituciones tanto públicas como privadas no estaban dispuestas a invertir directamente en personas de bajos ingresos, sin obtener restricciones significativas. Al igual, destacaron que en ese momento la burocracia desaparecer, por lo que se sienten orgullosos de que el Condado de Cook sea el primero en lograrlo.

“Históricamente, tanto las instituciones públicas como las privadas no han estado dispuestas a invertir directamente en personas de bajos ingresos sin restricciones significativas. Esta burocracia existe no porque haya evidencia que demuestre que es necesaria, sino porque nuestra sociedad no confía en que las personas que viven en la pobreza tengan el carácter o la capacidad de tomar buenas decisiones por sí mismos”, dijo la presidente Preckwinkle.