Entrevista exclusiva con la jefe de la policía de Dekalb sobre las protestas nacionales de racismo a raíz de la muerte de George Floyd

Mirtha Ramos explicó a MundoHispánico las consecuencias y las diferencias entre la abolición y el desfinanciamiento de la policía

“Entiendo que la gente está enojada… pero lo que le pido a la comunidad es no poner a todos los agentes en ese mismo concepto”, expresó Ramos en la entrevista.

PROTESTAS CONTRA EL RACISMO. “A nosotros también nos duele” fueron las palabras de Mirtha Ramos, la jefe de la policía del condado de Dekalb en una entrevista exclusiva para MundoHispánico cuando le preguntamos su opinión sobre las protestas de racismo alrededor del mundo, las cuales dieron inicio a raíz de la muerte de George Floyd, el afroamericano que murió a manos del ex oficial Derek Chauvin.

Ramos agregó que el colectivo mal entendió pues Chauvin portaba la insignia policial la cual no solo te representa de forma individual, sino que representa a todos los oficiales,“ La ensució, la empañó… esa persona [Derek Chauvin] nos hizo daño porque una de las primeras cosas que decimos cuando te conviertes en un oficial de policía y te damos la insignia es lo que hagas desde este momento en adelante simboliza el cumplimiento de la ley en todo el mundo”.

George Floyd se ha convertido en un símbolo mundial en las protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

Le preguntamos a Ramos sobre el significado y la diferencia entre la abolición y el desfinanciamiento de la policía. Ambos han sido aclamados por los manifestantes en la calle y ambos conceptos son ahora parte de la opinión pública.

“Abolir realmente significa que solo quieres acabar con la policía. No quieres ninguna aplicación de la ley y desfinanciar significa que desean continuar con el cumplimiento de la ley, pero desean reducir parte de la financiación que se les proporciona para dársela a otras organizaciones, como programas sociales, para la juventud, el alcohol, la vivienda. La gente piensa que esos son los problemas en los que debemos centrarnos” y agregó que “el problema con eso es que si no tienes ningún policía que proteja a la comunidad, todavía tendremos delitos. Entonces, ¿a quién llamas si alguien está enfermo? ¿a quién llamas si alguien irrumpe en tu casa? ¿si alguien quiere pelear, apuñalarte o dispararte?”

Ramos aseveró que no habría nadie para ese tipo de situaciones si abolieran a la policía.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de desfinanciar a la policía?

“Habrían muchas consecuencias. La mayoría de las fuerzas policiales no tienen suficiente dinero ahora de todos modos. No tenemos suficientes agentes de la ley. No tenemos suficiente dinero para capacitación y cosas para mejorarnos. Entonces, si retiraran el dinero significaría que podrían haber menos policías y menos capacitaciones”.

La oficial añadió: “comprendo que las personas están frustradas. Entiendo que quieren encontrar una solución. No creo que deshacerse de la policía o desfinanciarla sea la respuesta. Creo que lo que tenemos que hacer es invertir tiempo y esfuerzo en el cumplimiento de la ley, que podamos tener suficientes capacitaciones, que podamos tener suficientes policías, que podamos solucionar algunos de los problemas que sabemos que tenemos, pero a veces tenemos”.

Ramos expresó que no se debe eliminar algo que existe hace mas de 200 años: “La primera agencia de cumplimiento de la ley existió un 1,838, creo. En ese entonces había una necesidad y creo que ahora hay una necesidad de hacer cumplir la ley”.

¿Cómo te sientes como oficial que trabaja para la comunidad para mantenernos a salvo todos los días al ver estos carteles con palabras fuertes que atacan directamente a la policía? ¿Cómo te sientes personalmente acerca de esto?

“Es un poco doloroso, pero no queremos desanimarnos. Entiendo que la gente está enojada y con razón. Están molestos por algo que sucede y lo sé, pero lo que le pido a la comunidad es no poner a todos los agentes en ese mismo concepto”, comentó Ramos.

“Entiendo la frustración y estamos con ustedes, sin embargo no todos somos iguales. Algunos de nosotros estamos aquí simplemente para proteger y servir y es un poco doloroso”, dijo la jefe de la policía. También pidió a la comunidad que no perdiera la fe en los policías, ya que estos trabajan arduamente para servirles y protegerles.

Muchas personas no están de acuerdo con la forma de operar de la policía. ¿Qué cambios crees que se podrían hacer para mejorar?

“Bueno, definitivamente creo que debemos centrarnos más en la interacción con la comunidad, la vigilancia comunitaria, lo que simplemente significa que queremos estar más en la comunidad. Queremos poder interactuar con la comunidad uno a uno. La forma en que puedes usar a personas que no son como tú, ya sea que usen un uniforme diferente, si son negras, si son blancas, la forma en que se aprenden unas de otras es interactuando juntas”, comentó Ramos.

MundoHispánico también habló sobre algunas inquietudes de los hispanos ya que en muchas ocasiones los latinos han sentido miedo de llamar a la policía porque sienten que podrían ser deportados.

¿Qué mensaje le puedes dar a las personas que les preocupa por su estado migratorio más que pedir ayuda?

“Bueno, lo que nos importa es que no te sientas víctima porque si alguien comete un delito contra ti y no llamas a la policía es casi como si estuvieras siendo víctima dos veces, porque ahora no podemos cuidar de ti. No podemos ocuparnos del problema”.

Cabe destacar que Ramos es hispana además de ser la primera mujer nombrada como jefa policial de este condado.

¿Cómo se siente al ser parte de una minoría en este país?

“Sabes, me siento muy honrada porque soy una minoría de tres partes. Soy mujer, hispana y negra lo cual me hace parte de las tres minorías… Estoy muy orgullosa de ser la primera jefa de policía en el condado Dekalb y espero que con eso, pueda mostrar a las comunidades que podemos unirnos y que podemos hacer lo que queramos. Todo es posible. Entonces, ya sea que inspire a una mujer, sea hispana o no, negra o no, solo quiero que nos unamos y sepamos que podemos hacer lo que queramos si simplemente hacemos el esfuerzo” expresó Ramos.

