Protestas en Atlanta por George Floyd. Mientras la alcadesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ordenó un toque de queda a partir de las 9:00 de la noche del sábado, multitudes comenzaron a congregarse en distintas partes de la ciudad, como el Centennial Olympic Park.

Pero las protestas comenzaron antes, afuera de la Mansión del Gobernador Brian Kemp, para luego trasladarse hasta el centro de Atlanta, según reportó el diario local AJC.

También Los Ángeles y Filadelfia decretaron este sábado toques de queda, a causa de la escalada en las manifestaciones por la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis.

En Louisville, Kentucky, se ordenó un mandato de reclusión nocturna.

Además del toque de queda en Atlanta, el gobernador de Georgia autorizó el despliegue de hasta 1,500 soldados de la Guardia Nacional en toda la ciudad.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, instó a la unidad y la no violencia durante una conferencia de prensa el sábado por la noche.

Ella dijo que el toque de queda entraría en vigor a partir de las 9:00 de la noche del sábado y hasta el amanecer el domingo, calificándolo como un “paso muy inusual y extremo”.

BREAKING: Cops being attacked in lobby of CNN HQ in Atlanta; CNN newsroom employees are locked down floors above riotpic.twitter.com/7nijxhWiSV

— Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020