Errores en la supervisión de ICE

Al menos se han documentado 57 casos de mujeres que supuestamente fueron víctimas de estos procedimientos en ICDC, según datos del Congreso. El informe revelado hoy describe una serie de fallas de supervisión del ICE, entre las que se destaca la falta de seguimiento de los protocolos de consentimiento de las pacientes que los médicos deben utilizar, la carencia de servicios de traducción y la falta de personal médico que hable español, entre otras.

Varios correos electrónicos develados por la investigación sugieren un enfoque de no intervención por parte del ICE en el que “no rastrea, no monitorea ni audita si proveedores médicos externos obtuvieron el consentimiento informado de las personas detenidas en el ICDC”, detallan en un comunicado las organizaciones Responsibility and Ethics in Washington (CREW), The National Immigration Project y Project South, que realizaron el informe.