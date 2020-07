Miles de personas participan en protesta en Houston, Texas para exigir justicia por muerte de Vanessa Guillén

Guadalupe Guillén pide cierre de la base militar de Fort Hood para evitar “constantes abusos” y violencia

Pide que reclutadores del Ejército dejen de ir a comunidades marginadas de hispanos y afroamericanos

Miles de personas participan en una protesta en las calles de Houston, Texas, en plena emergencia por el aumento de casos de coronavirus, para exigir justicia por la muerte de la soldado hispana, Vanessa Guillén, por lo que entre otras cosas, su hermana Guadalupe Guillén, solicita el cierre de la base de Fort Hood, debido a lo que dicen son “constantes abusos sexuales“, de acuerdo a lo informado por el reportero de Mundo Hispánico, David Dorantes.

La conglomeración de ciudadanos se llevó a cabo la tarde de este sábado 4 de julio en pleno día de la Independencia de Estados Unidos, precisamente sobre la explanada de la alcaldía de Houston, a donde acudieron familiares de la víctima. También en Chigado se dio una protesta ayer, de acuerdo a Telemundo.

La concentración de gente obedeció a una marcha en la que participaron varios ciudadanos de origen hispano. Bandera de México sobresalían sobre la manifestación, en apoyo a la familia que exige justicia ante el crimen de la mujer.

La familia está a la espera de que las autoridades les informen si los restos encontrados cerca del río León, a unas 30 millas de la base militar Fort Hood, corresponden a Vanessa Guillén, de acuerdo a los relatos de la presunta implicada en el caso del asesinato, Cecily Ann Aguilar, quien al parecer era la novia del presunto asesino Aaron Robinson.

Fue Guadalupe Guillén, la hermana de la soldado quien tomó la palabra e hizo dos propuestas durante la manifestación.

La primera de ellas fue pedir que se cierre la base militar de Fort Hood porque lo consideran como un centro de constantes abusos, de violencia y peligro para la comunidad.

La segunda petición se centró en que los reclutadores del Ejército de los Estados Unidos se abstengan de acudir a barrios pobres o escuelas marginadas de las zonas donde viven personas de orígenes hispano y afroamericano.

De manera textual ella dijo en el discurso: “Más del 80 de los militares sufren del acoso sexual, van a las escuelas más pobres de la comunidad y ¿Para qué? ¿Para ese cheque para su muerte? sus hijos no están en peligro en combate, están en peligro en base”.

Luego lanzó un grito: “Que no se reclute uno más hasta que se haga justicia para Vanessa Guillén, ninguna más, ninguna menos, porque Fort Hood sufre de mucho racismo, de los suicidios, de las dos masacres más grandes de la base militar, de la pandemia de abuso sexual”.

“¡Quiero justicia, quiero respuestas porque yo no me voy a callar, porque Dios me dio una boca y la voy a usar, ustedes también, vamos a ser la voz para los que no tengan la voz por esos soldados, quiero que esta base se cierre”, dijo la hermana de la víctima.

Pero además, Guadalupe Guillén lanzó una frase muy fuerte: “La historia que nos han dado es mier… No voy a descansar hasta lograr la justicia que ella merece”.