Si estás buscando tener más proteína en tu día, entonces tenemos buenas noticias: todo lo que necesitas es incorporar un poco de proteína whey a tu dieta diaria y estarás lista. De verdad, es así de sencillo. Cero montones de platos de tofú o pollo y cero dietas súper estrictas que te dejan soñando con carbohidratos. La proteína whey es el arma secreta en el mundo de la salud y puede ayudarte a lograr tus metas proteínicas sin tener que revisar tu dieta excesivamente. Pero ¿qué es exactamente whey? De acuerdo con Kris Gunnars, BS, para Authority Nutrition: “La proteína whey es una mezcla de proteína aislada de whey. Whey es la parte líquida de la leche que se separa durante la producción de queso. De hecho, la leche contiene dos tipos principales de proteína… caseína (80%) y whey (20%). El whey está en la porción acuosa de la leche. Cuando el queso es producido, las partes grasosas de la leche coagulan y el whey se separa de ésta como un subproducto”. Entonces, básicamente, el whey está hecho de la mejor parte de la leche y el queso, la cual es más nutritiva y más cargada de proteína. Si te estás imaginando un líquido encima de tu yogur o queso cottage y te sientes un poco asqueada por si quiera considerar comer eso, espera. Cuando consumes whey, en realidad estás usando un polvo que se mezcla en smoothies y otras recetas o en preparación de alimentos. O puede que quieras comprar un producto que ya tenga whey (como barras de proteína y bebidas). Así que, ¿por qué deberías hacer esta proteína parte de tu rutina diaria? Aquí hay 7 beneficios de la proteína whey que pueden y cambiarán tu cuerpo y vida.

Es un remplazo saludable de comida Algunas veces no tienes tiempo de disfrutar de una comida tranquila, adecuada y balanceada. Y tu instinto tal vez sea omitir la comida entera, lo que normalmente lleva a un snack cero saludable (o a excesos) cuando estás hambrienta y no estás pensando con claridad. No subestimes el poder de la proteína como parte de un día nutrimental. En vez de omitir comidas, incluye whey en tu snack para el camino, para que disfrutes de un remplazo saludable de comida, incluso cuando tengas prisa. Mezcla tu polvo de whey en un smoothie para unos 24 gramos de proteína rápidos en una ración (normalmente una cucharada). La proteína ayuda con tu recuperación post ejercicio Después de un entrenamiento duro, tu cuerpo estará exhausto y necesitarás recargar tu energía y maximizar tu tiempo de recuperación. Y recargar gasolina con cosas cargadas de proteína es una parte esencial de hacer que tu entrenamiento de verdad funcione para ti. De acuerdo con los expertos en Daily Burn: “Los suplementos proteínicos post ejercicio han demostrado ser benéficos, particularmente, en ayudar a los individuos a recuperarse después de un sesión dura y potencialmente aumentar la ganancia de músculo y fuerza.

La proteína Whey Puede ayudar con la pérdida de peso Si estás buscando perder peso y comer menos, ejercitarte más parece que obviamente es el primer paso. Mientras más calorías quemes y menos calorías ingieras, más el peso que eliminas, ¿no? No necesariamente. Resulta que comer más proteína tal vez te ayude a perder más peso. Informes recientes de un nuevo estudio de análisis en la American Journal of Clinical Nutrition, mostró que: “La gente que balancea su proteína a lo largo de día, comiendo algo en cada comida, vio más pérdida de peso o mantenimiento que aquellos que escatimaron en nutrientes en ciertas comidas”. Aparte de eso, si comes un desayuno alto en proteína, serás menos propensa a comer snacks no saludables a lo largo del día para que así puedas apegarte a tu plan de dieta y pérdida de peso.

Bajará tu colesterol Consumir whey como parte de una dieta nutrimental y equilibrada ha demostrado bajar tu colesterol. Un estudio reciente publicado en el The British Journal of Nutrition , encontró que individuos que comieron una dieta rica en whey tuvieron una disminución significativa en el colesterol total y el colesterol LDL después de 12 semanas, comparado con el grupo de control (que no consumió whey). Mejorará tu salud cardiaca Todas buscamos mantener una buena salud cardiaca y prevenir problemas cardiovasculares como enfermedades del corazón, presión arterial alta y apoplejía. Y aunque una dieta saludable y una rutina de ejercicio regular son importantes, resulta que consumir whey también puede ayudar. El Dr. David Williams explica que la whey ofrece unos beneficios de medicamentos para el corazón sin los fármacos, por ejemplo, esta proteína puede bajar la presión arterial y fomentar la relajación vascular, ambos previenen ataques al corazón y derrames cerebrales.

La proteína ayuda a construir músculo Aun si no piensas en querer ganar músculo, esta proteína puede ayudarte a construirlo de una forma saludable. No te preocupes, no estamos hablando de los músculos de un fisicoculturista o de un hombre. Conforme envejecemos, la masa muscular disminuye, lo que puede causar problemas en la salud con el tiempo, así que es importante mantener tus músculos fuertes para que soporten tu cuerpo. Los expertos en Authority Nutrition explican: “Las fuentes de proteínas de alta calidad, como la whey, que es rica en una cadena de aminoácidos llamada leucina, son particularmente efectivas”. Continúa diciendo: “Whey es efectiva para la prevención de la pérdida de músculo relacionada con la edad, así como para el mejoramiento de la fuerza y un mejor cuerpo”. Te llena y reduce el hambre Si quieres verte y sentirte bien y mantener tu figura, necesitas no solo comer bien, sino comidas saludables; pero necesitas evitar las comidas no saludables que pueden estropear tu dieta. Al consumir proteína saludable no estarás hambrienta a lo largo del día, así que no estarás tentada de atascarte de comidas que son altas en calorías y grasa. Hacer la proteína whey parte de tu rutina de alimentos diarios es un movimiento inteligente para disminuir el hambre y para que te llenes de nutrientes y comidas ricas en proteínas, en lugar de toda la chatarra que normalmente comes.