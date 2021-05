Contribuyentes están a la expectativa de que se apruebe un cuarto cheque

Autoridades del IRS continúan con la entrega de los pagos del tercer cheque

Dan a conocer posibles fechas de entrega, así como los beneficios que obtendrán algunas personas por el plus up

Cuarto cheque IRS pagos. Autoridades del IRS continúan con la entrega de los pagos del tercer cheque, sin embargo, ya hay interés por saber si habrá un cuarto cheque, las posibles fechas de entrega, así como los beneficios que obtendrán algunas personas por el plus up, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de AS.

La ciudadanía está ávida de que le llegue ya un cuarto cheque que todavía está en proyecto, hasta la fecha algunos contribuyentes no han visto llegar su tercer estímulo económico y otros esperan ser elegibles para el pago adicional conocido como plus up.

CIUDADANÍA ESTÁ A LA ESPERA

Mientras esos sucede, la economía parece tener una recuperación lenta, mientras millones de estadounidenses esperan un empleo para poder salir al paso de las deudas que tienen por causa de la pandemia que se decretó en marzo pasado.

Es por eso que aquí dejaremos algunos puntos importantes que se deben saber sobre las fechas tentativas del IRS, las posibilidades de que se emita un cuarto cheque sí como el estatus de la entrega del tercer estímulo económico.