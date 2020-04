Mientras muchos hispanos han quedado fuera de la ayuda del gobierno de Trump por ser indocumentados, una residente de Arkansas decidió dejar su cheque de coronavirus completo como propina en el restaurante al que acostumbraba ir antes de comenzar la crisis del COVID-19.

El afortunado restaurante es el Arkansas Steakhouse, en Pine Bluff, hasta donde llegó la semana pasada una cliente habitual para recoger un pedido que había solicitado por teléfono, según reportó el canal de noticias local KARK 4 News.

El restaurante continúa abierto solo para pedidos a domicilio por tres días a la semana y con cuatro empleados, luchando por continuar con su labor pese al desalentador panorama que se ha desatado a raíz de la crisis por el coronavirus en EE.UU. y en todo el mundo.

“Las cosas apenas han salido, pero lo estamos logrando, a pesar de todo”, dijo Allison Hall, gerente general de Colonial Steakhouse al canal de noticias.

Cuando todo parecía ponerse más ‘oscuro’ para los empleados del restaurante, a medida que continúan las restricciones sociales por parte de las autoridades para contener la pandemia, una ‘luz’ llegó a cambiarles el día.

La cliente que tantas veces habían servido en Colonial Steakhouse les dejó una propina que los hizo llorar literalmente: 1200 dólares, los mismos que había recibido por parte del gobierno de Donald Trump como ayuda por coronavirus.

“Comenzamos a llorar y agradecer a Dios porque llegó en un momento en que la mayoría de nuestro personal realmente lo necesitaba”, dijo la gerente de Colonial Steakhouse, Allison Hall, a KARK News.

What an incredible gesture by this regular customer of #ColonialSteakhouse in AR who gave their entire stimulus check to the staff as a tip 🥰❤👏👏 – they are today's #CovidCallouthttps://t.co/rQqZlWTLhp

— Alex Di Trolio (@alexditrolio) April 23, 2020