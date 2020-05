En medio de la crisis por coronavirus, propietarios de viviendas que no han podido cumplir con sus pagos de hipoteca obtendrán una nueva opción de aplazamiento.

La Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) dijo que quienes se han retrasando en sus pagos de la hipoteca podrán apegarse a los llamados programas de indulgencia.

Con esto obtendrían una nueva opción de pago, lo que les permitirá cancelar cuotas atrasadas ​​cuando se venda la casa o termine el plazo del préstamo.

Sin embargo, esta opción solo aplica para hipotecas respaldadas por Fannie Mae y Freddie Mac, las dos compañías hipotecarias que maneja por el gobierno.

Ya la Ley CARES establecía que quien tenía un préstamos con respaldo del gobierno, bien fuera a través de la Administración Federal de Vivienda, el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento de Agricultura, Fannie Mae o Freddie Mac, entonces podía retrasar el pago de sus cuotas hasta por un año en el caso de tener problemas económicos relacionados al Covid-19.

“Si su capacidad para pagar su hipoteca se ve afectada y su préstamo es propiedad de Fannie Mae o Freddie Mac, puede ser elegible para retrasar la realización de sus pagos mensuales de la hipoteca por un período temporal, durante el cual: No incurrirá en recargos. La ejecución hipotecaria y otros procedimientos legales serán suspendidos”, dice la página web de la FHFA.

Son millones los propietarios de vivienda los que han aplicado para la indulgencia; aun cuando no queda claro cuándo o cómo deben luego pagar su deuda, reportó Los Ángeles Times.

Esta opción “simplifica responsablemente las opciones para los propietarios de viviendas al tiempo que proporciona una herramienta adicional para los administradores de hipotecas”, aseguró Mark Calabria, director de la FHFA, en un comunicado.

