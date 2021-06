Propiedad no reclamada. Ciertos estados tienen un enlace para verificar si sus contribuyentes tienen una propiedad que aún no reclaman

Podría ser dinero, un cheque sin cobrar, joyas, monedas o artículos de una caja de seguridad

Verifique a continuación si está disponible en el estado donde vive Propiedad no reclamada. ¿Tiene usted una propiedad suya que necesite reclamar en el estado donde vive? Podría ser dinero, un cheque sin cobrar, joyas, monedas o artículos de una caja de seguridad. Ciertos estados tienen un enlace en el sitio del gobierno para verificar si sus contribuyentes tienen una propiedad no reclamada. La consulta es libre para verificar y reclamar. Muchos no lo hacen y los números muestran grandes sumas en propiedades no reclamadas. El valor de la propiedad no reclamada es significativo. Nueva York conserva $ 16.5 mil millones en propiedades perdidas u olvidadas, las propiedades de California están valoradas en aproximadamente $ 10.2 mil millones. Propiedad no reclamada sumó valor de $328 millones Florida devolvió propiedades reclamadas por un valor de $ 328 millones el año pasado. En general, en 2019, el reclamo promedio pagado fue de $ 1,780, según la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas, según un reporte del portal especializado en tecnología y finanzas CNET. Se necesitan menos de dos minutos para verificar si su estado tiene algo suyo y no mucho más para reclamar el artículo. Te explicamos cómo. Para más asuntos de dinero, aprenda acerca de los pagos “plus-up” de cheques de estímulo, el crédito tributario por hijos ampliado por hasta $ 3,600 por niño, y lo que sabemos sobre un cuarto cheque de estímulo y la próxima ley de estímulo.

¿Qué propiedad no reclamada podría tener su estado? Los estados podrían tener una variedad de sus artículos que puede reclamar, incluidos: una cuenta de banco de cheques o de ahorros olvidada, un dividendo, acciones, bonos, un saldo acreedor, un reembolso o liquidación en efectivo, un depósito de servicios públicos, un cheque de caja sin cobrar, un orden de pago, beneficios del seguro, salarios o el contenido de una caja de seguridad abandonada (incluidas joyas o monedas). ¿Por qué un estado tendría mi propiedad o mi dinero? La ley estatal generalmente requiere que una oficina comercial o gubernamental intente comunicarse con el propietario legítimo del dinero o la propiedad que tiene. Cuando no pueden localizar al propietario legítimo después de un período de tiempo, deben enviar el artículo no reclamado a una oficina de propiedad no reclamada administrada por el estado. Algunos estados pueden decir que la propiedad ha sido “enajenada”, lo que significa que el artículo ha sido transferido al estado. La oficina estatal retendrá estos artículos hasta que su dueño los reclame.

Propiedad no reclamada: cómo verificar En la mayoría de los estados de EE. UU., Averiguar si tiene alguna propiedad no reclamada es gratis y fácil. Reclamar también es gratis, pero puede ser un poco más complicado, según los documentos que deba recopilar y luego enviar al estado para demostrar que es el propietario legítimo. Cómo verificar si hay dinero o propiedad no reclamada que un estado pueda tener. Para saber si un estado tiene activos financieros que necesita reclamar, la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas tiene enlaces a sitios web oficiales donde puede buscar propiedades no reclamadas por cada estado, el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico y el Islas Vírgenes de EE.UU.

Propiedad no reclamada: paso a paso 1. Dirígete a Unclaimed.org y elige Selecciona tu estado o provincia o toca o haz clic en tu estado en el mapa. Se le enviará a la página de propiedades no reclamadas del estado. 2. A continuación, es posible que deba elegir un enlace como “Buscar propiedad no reclamada” (California) o “Comenzar” (Texas), o el cuadro de búsqueda puede estar en la primera página en la que llegó (Utah). Ahora ingrese su información. La página puede solicitar su nombre y apellido, inicial del segundo nombre y ciudad. Lo más probable es que se requiera su apellido, pero puede intentar usar u omitir los campos sugeridos para limitar o ampliar los resultados. Puede buscar en 39 estados a la vez utilizando el sitio web Missing Money, que cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas.

Propiedad no reclamada: le faltan 11 estados Sin embargo, a la herramienta de búsqueda le faltan 11 estados: California, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawai, Kansas, Oregon, Nueva Jersey, Pensilvania, Washington y Wyoming. Su diseño incorpora publicidad de una manera que puede resultar confusa, así que lea con atención. Otro sitio, FindMyFunds, le permite buscar en 25 estados y el Distrito de Columbia a la vez, con enlaces directos a los sitios oficiales de propiedades no reclamadas para los estados que no incluye en sus resultados. Si su búsqueda en una de las herramientas da como resultado una indicación de que un estado retiene su propiedad, es hora de reclamarla.

Tercer cheque: algunos no pueden cantar victoria Tal vez no puedas cantar victoria si lo recibiste. El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) pide devolver algunos pagos extra de 1,400 dólares que fueron enviados por error. El diario The Sun reseñó ayer sábado que millones de estadounidenses ya han recibido su tercer cheque de estímulo otorgado por el gobierno nacional, pero algunos también han obtenido un cuarto pago de ayuda económica que se envió por error. IRS pide devolver algunos pagos de $1,400 El IRS envió por error pagos adicionales de 1,400 dólares a algunas personas solteras que no tienen hijos, informó WINK News. Y si recibiste uno de estos pagos, el IRS dijo que sería mejor que lo devolvieras. Según WINK News, puedes esperar recibir una carta con instrucciones sobre cómo devolver el cheque que el IRS envió por error a personas solteras sin hijos, a quienes no les corresponde ese dinero.

IRS pide devolver algunos pagos de $1,400: ¿cómo hacerlo? Puedes regresar el pago extra de 1,400 dólares a la dirección de la sede del Servicio de Impuestos Internos del estado en el que resides, según indicó una información publicada en el sitio web del IRS. Si aún no has cobrado el cheque adicional enviado por error, puedes devolverlo por correo. Para ello, debes escribir Void en la sección de endoso en el reverso del cheque e incluir una breve explicación de por qué deseas regresarlo, explicó The Sun.

Instrucciones para la devolución En caso de que ya hayas depositado o cobrado el cheque extra, se te pedirá que regreses el dinero enviando un cheque personal o un giro postal a la ubicación correspondiente del Servicio de Impuestos Internos, acotó el referido diario. El cheque debe ser pagadero al Tesoro de Estados Unidos y debes escribir Pago de Impacto Económico (EIP) 2020 e incluir tu número de identificación de contribuyente, número de Seguro Social (Social Security) o el número de identificación de contribuyente individual, explicó The Sun.

IRS pide devolver algunos pagos: explica por qué quieres hacerlo También, agregó el mencionado periódico, debes incluir una breve explicación de por qué estás devolviendo el cheque extra de 1,400 dólares que en este caso el IRS envió por error a varias personas. Por otra parte, The Sun comentó que la cuarta ronda de cheques de estímulo aún no está confirmada y no está claro si la administración del presidente Joe Biden aceptará enviar más pagos de ayuda a medida que la economía muestra signos de recuperación y la gente está regresando al trabajo.

Quieren más ayudas Mientras se sigue repartiendo la tercera ronda de cheques de estímulo, más de 2 millones de estadounidenses han firmado una petición para que el gobierno otorgue más ayudas económicas debido a la pandemia del Covid-19. La Casa Blanca indicó recientemente que podría dudar en presionar por otra ronda de estímulo económico. Mientras, el IRS ha enviado 167 millones de pagos de ayuda desde marzo, por un total de 391 mil millones de dólares, detalló The Sun.

¿Habrá cheques de $2,000? La semana pasada, la agencia informó que envió 1.8 millones de pagos de estímulo por un total de 3.5 mil millones de dólares en el transcurso de dos semanas en mayo, precisó el mencionado diario. Una petición ha ganado más de dos millones de firmas para que se otorguen cheques de 2,000 dólares mensuales, pero los esfuerzos del Congreso parecen haberse estancado. Una factura por cheques recurrentes de $2,000 de la representante demócrata Bonnie Watson Coleman, de Nueva Jersey, no ha ganado terreno, apuntó The Sun.

Reembolsos del IRS se están enviando en este momento En la actualidad se están enviando casi 3 millones de reembolsos de impuestos de hasta 20,400 dólares a estadounidenses elegibles a quienes se les debe un ajuste por los impuestos o ‘taxes’ pagados. Mientras que las personas descartadas para los reembolsos serían quien no pagaron sus ‘taxes’ y quienes no recibieron la ayuda por desempleo enviada por el gobierno. El diario The Sun reportó este sábado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) está enviando esta semana los 28 millones de reembolsos a aquellos quienes recibieron dinero de la prestación por desempleo en 2020 y luego pagaron impuestos sobre el dinero este año.

Envían los esperados reembolsos La exención de impuestos por desempleo de 10,200 dólares es parte del Plan de Rescate Estadounidense aprobado en marzo, recordó The Sun. Ese plan también autorizó otorgar los terceros cheques de estímulo, así como más dinero para el crédito tributario por hijos. El diario CNET mencionó que el IRS dijo que ha identificado a 13 millones de contribuyentes hasta ahora, que pagaron impuestos y pueden ser elegibles para un ajuste, por lo que puede esperar recibir un reembolso.

Los primeros en recibir los reembolsos El diario The Sun indicó que los reembolsos de impuestos por desempleo se estarían enviando en oleadas, y los primeros en recibirlos serían los estadounidenses que son contribuyentes solteros. En cambio, los contribuyentes conjuntos y aquellos cuyas declaraciones de impuestos fueran un poco más complicadas obtendrían los reembolsos en las próximas semanas y meses, acotó el referido medio.