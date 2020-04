En medio del caos por el coronavirus, se pronostica que habrá más tormentas. La próxima temporada de huracanes en el Atlántico iniciará en junio próximo y tendrá una actividad “superior al promedio anual”, además de que registrará 16 tormentas con nombre, según el pronóstico anual de la Universidad Estatal de Colorado (CSU por sus siglas en inglés) y que se difundió este jueves.

Se informó que uno de los factores que propiciará la proyección es la ausencia del fenómeno El Niño, de acuerdo al Departamento de Ciencias Atmosféricas de CSU, que para su informe se basa en datos acumulados durante cuatro décadas.

Philip J. Klotzbach, investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas de CSU, dijo que la temperatura del Atlántico tropical y subtropical está “actualmente más caliente que el promedio de temperatura a largo y plazo y esto es un factor favorable para una temporada activa de huracanes”.

También, se espera que la temperatura del Pacífico tropical disminuya durante los próximos meses, por lo que el fenómeno El Niño no coincidirá con la época de huracanes del Caribe y el este de EE.UU.

En el reporte que se difundió hoy, el centro prevé 16 tormentas con nombre, ocho huracanes y cuatro de ellos de categoría mayor con vientos sostenidos, por encima de unas 110 millas por hora (180 km/h), es decir, de categoría 3 en la escala de Saffir/Simpson, de un máximo de 5.

Segun Philip J. Klotzbach, la próxima temporada de huracanes culminará el 30 de noviembre y “exhibe características similares” a las de 1960, 1966, 1980 y 1998, siendo 2008 el año más reciente con un pronóstico similar.

De acuerdo al informe de hoy, hay un 69 por ciento de probabilidades de que alguno de los huracanes afecte algún punto de la costa este de EE.UU. (el promedio del siglo pasado fue de 52 por ciento).

Este pronóstico incluye 80 días de tormentas y 35 días de huracanes por encima del promedio histórico de 59 y 24, respectivamente. También, se ha estimado un 44 por ciento de probabilidades de un huracán llegando al Golfo de México y un 58 por ciento de probabilidades de un huracán en el Caribe, ambos números por encima de los promedios históricos de manera significativa.

Si el pronóstico se cumple, la temporada 2020 estará a un 140 por ciento de la temporada promedio, mientras que el año pasado estuvo en un 75 por ciento y 2018 en un 120 por ciento de ese promedio.

Philip J. Klotzbach dijo que “este reporte es nuestra mejor estimación de la potencial actividad de huracanes con las condiciones atmosféricas y oceánicas observadas la temporada pasada”, además de insistir que el pronóstico es “solamente nuestra mejor anticipación” de lo que podría suceder en los huracanes.

Seasonal #hurricane forecast from @ColoradoStateU calls for above-average season: 16 named storms, 8 hurricanes & 4 major (Cat 3+) hurricanes. Reasons for above-average forecast include anticipated lack of #ElNino and warmer than normal tropical Atlantic.https://t.co/jZGKiBmkic pic.twitter.com/sX5C21JxvX

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) April 2, 2020