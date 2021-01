El promotor de hip hop Alex Malverde falleció por coronavirus

En su cuenta de Twitter había publicado que no quería morir

“Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del COVID”

Alex Malverde fallece coronavirus. Se dio a conocer la noticia de que el promotor mexicano de hip hop y conductor de radio, Alex Malverde, falleció este miércoles, a causas de complicaciones que tuvo por el coronavirus, según El Universal.

Fue a través de las redes sociales cuando por medio de los familiares del mexicano, confirmaron la muerte del promotor, siendo este otra víctima más que pierde la batalla contra el COVID-19.

En su cuenta de Twitter, él estaba compartiendo publicaciones de su estado de salud y de que se sentía muy feo tener esa enfermedad, el 7 de enero subió un estado donde informaba que estaba contagiado.

“Pues con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora además de pi… chico soy pulmón chico. Chale pu… vida.”, dijo Malverde.

Días después Alex escribió en su red social, donde reflexionaba sobre su enfermedad, y mencionó que regalaría un cubrebocas cuando saliera del virus.

“Nomás que salga de esta ching…, a cada persona que vea sin cubrebocas le voy a dar un ching… y después le regalaré un cubrebocas”, dijo en su cuenta de Twitter, el 9 de enero.

Fue por medio de esta red que los familiares, amigos y seguidores del promotor se informaban de cómo se encontraba de su salud, ya que constantemente subía sus estados.

“Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. ¡CUÍDENSE! Seguimos echando ching…”, informó el 11 de enero.

Ese mismo dia, Malverde agradeció las muestras de apoyo de sus amigos y menciono que no quería morir aun: “Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del COVID”.