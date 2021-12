Raphy Pina es declarado culpable de los cargos

Prometido de Natti Natasha rompe el silencio y da sus primeras declaraciones

¿Cuánto le dieron tras ser declarado culpable “No tengo por que bajar la cabeza” Raphy Pina, prometido de la cantante Natti Natasha rompe el silencio y lanza declaraciones tras haber sido declarado culpable de posesión de armar ilegales, y a través de redes sociales deja un mensaje contundente en donde expresa como se siente ante la decisión del tribunal. Vaya que las cosas se pusieron bastante complicadas para el productor musical Raphy Piña, y es que fue hace unos días cuando el tribunal Federal de Puerto Rico lo declaró culpable de dos cargos federales por posesión de armas, dándole arresto domiciliario hasta el primero de abril del 2022. Agradece al público; Prometido de Natti Natasha rompe el silencio y da sus primeras declaraciones Ante esta sentencia otorgada por un juez de Puerto Rico, Raphy Pina utilizó sus redes sociales para romper el silencio y dar sus declaraciones por primera vez de como se siente tras darse a conocer el veredicto final, afirmando que él era un guerrero y que seguirá luchando por el bien de su familia sin importar que. A través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, mismo que compartió posteriormente, el productor comenzó agradeciendo a todos por las oraciones hacía él y su familia: “Primero que nada quiero agradecerles por los círculos de oración, por todos los mensajes que me han enviado, demostrarme ese cariño y afecto, tanto para mi como mi familia”.

Prometido de Natti Natasha pone en contexto al público y da sus primeras declaraciones al respecto Posteriormente, Raphy Pina, prometido de la cantante Natti Natasha, reveló que toda su vida había tenido fallos como cualquier ser humano, sin embargo cada día trataba de mejorar: “Toda mi vida he pasado por diversas situaciones, las cuales he superado con valentía, las he superado con pasión y fuerza”. “A mi me han pasado muchas situaciones, me han robado el estudio, me han tiroteado, me he deprimido, claro que sí, he llorado y he cometido errores que arreglo y no trato de cometer nunca más”, comentó en su video, dando sus primeras declaraciones tras ser sentenciado.

“No soy perfecto”, rompe el silencio y lanza sus primeras declaraciones tras ser declarado culpable Raphy Pina puso en contexto a sus miles de seguidores por todas las cosas que ha pasado y vivido a lo largo de su vida, y como todo ser humano cometía errores y fallas, sin embargo no se dejaba vencer ante ellas, sacando siempre adelante a su familia y ser alguien en la vida: “Sí, he cometido fallos porque no soy perfecto, siempre he tenido fe en Dios, en las buenas vibras, en las personas que oran, y hoy doce jurados me encontraron culpables de unos cargos de posesión de armas y un arma automática”, señaló el productor musical de origen puertorriqueño.

“Siempre me han investigado como si fuera un narcotraficante; prometido de Natti Natasha El prometido de Natti Natasha comentó que él siempre había sido investigado como si fuera un criminal, como si hiciera lavado de dinero o exportara y moviera droga de un lado para otro, cuando el siempre “se ha movido derecho” y lo que se ha ganado ha sido gracias a su esfuerzo: “Yo quiero que sepan que yo por muchos años he sido investigado como si fuera un narcotraficante, un lavador de dinero, como si tuviera ganga o transportara droga de país en país, en avión, en maletas y mi gente, mirando a los ojos, yo nunca he tenido necesidad de eso”, comentó en sus declaraciones tras haber sentenciado a arresto domiciliario.

El prometido de Natti Natasha no se dejará vencer por nada ni nadie Después de estas declaraciones, Raphy rompió el silencio y declaró que nada de eso era verdad, y que lo único que hacía el era ayudar a la gente de su país: “Mi gente, yo empleo personas en Puerto Rico, yo tengo garajes de gasolina, empleo personas y ayudo a personas, yo nunca me he tenido que esconder”. Tras esto, el prometido de Natti Natasha comentó que él se defendió con el jurado con lo mejor que pudo, y a pesar de que fue declarado culpable por posesión de armas, no se dejará vencer por nada, ni mucho menos dejará de defenderse a él y a su familia por sobe todas las cosas.

“Voy a seguir peleando” “Si ustedes atan, pues me acusaron por dos pistolas. Esta bien, me defendí y perdí la primera batalla, pero voy a seguir, voy a pelear, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome, pero también esto es una batalla larga pero es de no rendirse ante las situaciones”. A pesar de eso, Raphy Pina comenta que también es una victoria porque así el gobierno sabe que él no es nada de lo que ellos piensan: “Para mí, es una victoria porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas esas cosas legalmente y con el sudor de mi frente”, comentó en sus primeras declaraciones tras ser sentenciado a arresto domiciliario.

Se llama "guerrero" y en sus declaraciones afirma que seguirá luchando para defenderse tras ser sentenciado Durante su video, Raphy Pina se declaró un guerrero de Dios, afirmando que no se necesitaba ir a la iglesia para estar cerca de él: "Yo soy un guerrero y no hay que ir a la iglesia todos los días para creer en Dios y ser un guerrero de Dios. Me ha puesto muchas pruebas". "Muchas veces no entendemos la situación pero más adelante tiene un propósito, y seguiré ayudando a las personas y no por lo que pasó, sino porque los ayudo de siempre. Seguiré aconsejándolos y buscar la manera de yo estar, porque yo no soy un delincuente y solo vivo con mi familia".

Natti Natasha y su familia siempre lo estuvieron apoyando Para ir finalizando con sus declaraciones y romper el silencio tras haber sido sentenciado a arresto domiciliario, el esposo de la cantante Natti Natasha, agradeció a su familia e hijos, a quienes afirma nunca ha tenido ningún secreto con ellos, y que al igual que con sus fanáticos, siempre les ha hablado con la verdad: "Mis hijos todo el tiempo están conmigo, de hecho aquí están mis hijos, que no les miento, no les oculto nada, estuvieron conmigo al lado, junto con Natalia, que es otra guerrera más, junto con toda mi familia, agradecido, no tengo porque bajar la cabeza, claro que uno teme las cosas, pero hay que enfrentar las cosas y sin también tengo que defenderme de algo lo voy a hacer".

El juicio del prometido de Natti Natasha Fue a inicios del mes de diciembre cuando se dio a conocer que el prometido de Natti Natasha iba a ir a un juicio el pasado 13 de diciembre en Puerto Rico para responder a las acusaciones en su contra por posesión ilegal de armas, así lo reportaron varios medios de espectáculos. Por otro lado, según People en español, informó en ese momento que este juicio que deberá emprender el prometido de Natti Natsaha, viene después de que el FBI allanara una de las propiedades del productor de música puertorriqueño, propiedad que se encontraba en Caguas Real, Puerto Rico.

Las armas por lo que lo declararon culpable Varias fuentes oficiales argumentaron que los cargos vienen debido a que se le encontró una pistola tipo Glock de 9 milímetros modificada para disparar de manera automática, así como la pistola Smith & Wesson calibre .40 y 526 con municiones de varios calibres. Se informa que originalmente esta audiencia iba a comenzar el pasado 18 de octubre, pero fue pospuesto debido a una petición de los abogados del productor de música puertorriqueño, el cual resaltaba que una controversia respecto a las huellas dactilares en la residencia como prueba del caso, sin embargo al día de hoy, el prometido de Natti Natasha perdió el juicio, provocando así su arresto domiciliario. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ DE LAS DECLARACIONES DE RAPHY .