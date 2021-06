The Sun recordó que el amigo y compañero soldado de Vanessa Guillén, Betavious ‘Tay’ Hightower, fue el primero en dar la alarma el 22 de abril después de que ella no le respondiera a pesar de sus planes para ir a una excursión después del trabajo.

“(Estaba) enojado y triste al mismo tiempo porque él estuvo en nuestra cara todo el tiempo”, agregó Hightower. “Sospechamos de él. Tratamos de decirles que era esta persona y que simplemente estaba caminando como si no hubiese pasado nada. Y él también estaba a nuestro alrededor. Y es como si pudiéramos haber hecho algo, pero no lo sabíamos”.

Prometido de Vanessa Guillén: “Parece una pesadilla”

“Parece una pesadilla cuando conduzco por Houston. Veo sus murales y me digo a mí mismo: ‘Maldita sea, esta es la realidad. Ella ya no está aquí”. Por otro lado, los murales no son hechos para cualquiera. Eso me trajo un poco de paz a mi corazón”, relató Cruz en el referido programa.

El cuerpo de Vanessa Guillén fue desenterrado en una tumba poco profunda a 20 millas al este de Fort Hood, Texas, en julio pasado. Su cuerpo fue tan brutalmente golpeado, desmembrado y quemado que los investigadores no pudieron usar los registros dentales para identificar a la soldado asesinada.