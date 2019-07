Project Scarlett: Lo que debes saber sobre la nueva generación X-Box

Página

1 de 3

Microsoft ha confirmado durante la conferencia de la E3 2019, su nueva consola “Project Scarlett”.

Este nuevo X-Box estará totalmente centrado en el gaming.

También se han confirmado los lanzamientos de videojuegos como Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Dragon Ball Z: Kakarot, entre otros.

Por fin la tan esperada conferencia de la convención más grande de videojuegos, E3 2019, se ha llevado a cabo. Durante la conferencia, Microsoft anunció la nueva generación de X-Box que lanzará en 2020. La nueva consola llamada “Project Scarlett” será más potente que los X-Box actuales además de estar totalmente centrada en el gaming.

Microsoft anunció que “Project Scarlett” tendrá una unidad de almacenamiento sólida, esto en lugar de un disco tradicional. También contará con un ray tracing o “trazado de rayos” para síntesis de imágenes tridimensionales, además de 120 fps (cuadros por segundo) y una resolución 8K.

La memoria RAM de “Project Scarlett, de tipo GDDR6, ” será de 4 veces más potente que la de X-Box One X. Su procesador estará basado en los Zen 2 de AMD y una arquitectura tipo Radeon RDNA.

Para no llegar en solitario, “Project Scarlett”, estará disponible a la venta en temporada de fiestas del 2020 en compañía del nuevo Halo Infinite.

Por su parte, Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de Microsoft anunció que la próxima versión de X-Box contará con una unidad óptica ideal para juegos en formato físico.

Para los fanáticos de Halo Infinite, aunque no está confirmado, no sería extraño que este nuevo videojuego de la saga del Jefe Maestro pueda estar disponible tanto para X-Box One como para Project Scarlett.