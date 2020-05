Prohiben en la ciudad china de Wuhan el consumo de animales salvajes

La ciudad china de Wuhan, donde se originó el nuevo coronavirus, prohibió el consumo de animales salvajes y sus autoridades ofrecen dinero en efectivo a los granjeros para que dejen de criarlos, reporta este miércoles CBS News.

Con más de 11 millones de habitantes, la urbe adoptó medidas severas contra el comercio ilícito de especies exóticas, luego de presiones internacionales que han responsabilizado a esta práctica como la causante de la emergencia sanitaria mundial.

De ahí a que este miércoles, las autoridades locales en Wuhan anunciaran oficialmente la prohibición del consumo de todos los animales salvajes, así como la caza de ellos, con excepción de la “autorizada por el gobierno con fines científicos y de regulación”, aseguraron.

En lo relacionado con la cría de este tipo de animales en Wuhan, una zona reconocida nacionalmente como un “santuario de vida silvestre”, la orden aclara que solo se podrá hacerlo con fines no comestibles, lo cual será monitoreado por funcionarios.

I HOPE THERE WILL BE CONSEQUENCES FOR A COUNTRY THAT WAS THE CAUSE OF SO SO MANY LIVES. Wuhan bans eating wild animals after coronavirus pandemic linked to city's wet market https://t.co/AWSu57EFnO

— charlie (@chatsfield) May 20, 2020