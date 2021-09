Una mujer llega provocativa a la escuela de su hijo

Le prohíben la entrada a mamá por su vestimenta

“Mira como me gozo tus críticas”, responde la mujer Prohíben entrada mujer vestimenta. La apariencia es la base del éxito, normalmente esta frase se escucha muy seguido en distintos lugares donde toman mucho en cuenta la vestimenta de las personas. Incluso hay ciertas campañas que buscan acabar con esta discriminación que tanto se ha hablado últimamente. Relacionado Pasajeros de cablebús viven momentos de angustia durante terremoto (VIDEO) Tras su triunfal regreso a Despierta América, Ana Patricia Gámez aparece en traje de baño (FOTOS) ¿Reina de belleza? Ex actriz Allisson Lozz impacta con tremenda corona ¿regresa al espectáculo? (FOTOS) A través de las redes sociales está circulando un video que ya se hizo viral, por la discriminación en la vestimenta de una mujer que iba a recoger a su hijo a la escuela. Los hechos ocurrieron en Colombia donde la mamá de un pequeño denunció que no la dejaron entrar a la escuela por su forma de vestir. Mujer no entra a la escuela de su hijo por su forma de vestir Resulta que la trabajadora de una Institución Educativa, le prohíbe la entrada a una madre de familia que iba por su hijo a la escuela. La razón por la cual no la dejaron ingresar fue por su apariencia provocativa con la que la mujer iba vestida en ese momento. Esta grabación ha generado varias criticas entre los seguidores de las redes sociales, debido a muchos aseguran que es una total discriminación para la mujer que como se puede ver en el video luce una blusa blanca muy escotada estilo top. Hubo también quien criticó la manera de vestir.

Prohíben entrada mujer vestimenta: “No tiene por qué venir así” En el clip se puede apreciar como la mujer protagonista discute con lo que parece ser una empleada de la Institución Educativa, porque no la dejan ingresar al edificio. Un hombre que se encontraba también en el lugar denunció el acto de empleada que no dejó pasar a la madre del pequeño. “No tiene por qué venir así”, se logra escuchar como le dicen a la mujer que iba vestida muy provocativamente. Inmediatamente otro sujeto que es el que grabó la discusión le pide a la empleada que le muestre el reglamento donde dice que los padres de familia no pueden ingresar vestidas así.

Prohíben entrada mujer vestimenta: Logró su objetivo Luego de una larga discusión finalmente la mujer cuyo nombre es Isabel Castro originaria de Colombia por fin logró entrar a la escuela gracias al apoyo de los otros padres de familia, quienes consideran una discriminación el prohibirle la entrada a alguien solo por su forma de vestir. “Me dice que, ‘si viene así a una institución, no tiene por qué venir así”, indicó la madre de familia en sus redes sociales, contando como fue que le negaron la entrada a la Institución. Ahora Isabel ya es toda una celebridad en su cuenta de Instagram, ya que debido a este video su número de seguidores aumentó considerablemente.

Prohíben entrada mujer vestimenta: Les manda un mensaje La madre de familia mejor conocida como Isabel Castro se convirtió rápidamente en una influencer en las redes sociales, debido al gran numero de seguidores que consiguió en tan poco tiempo. También aprovechó para mandar un mensaje a todos haters que la atacaron por su vestimenta. “Mira como me gozo tus críticas, muakk”, fue el texto que la madre escribió en su video de Instagram, el cual acompaña de un baile muy sensual que ha sido del agrado de varios internautas que la apoyan. Este video ha conseguido muchas reacciones ganándose los piropos y halagos. “Me dicen, viste bien porque tienes 3 hijos y debes dar ejemplo”, agregó en otra grabación. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ .

