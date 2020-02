Texas: Profesor hispano enfrenta su juicio por abuso sexual de menores

Abuso sexual: Isaac Flores, de 25 años, está acusado de invitar a una de sus alumnas de 16 años a un cuarto de motel en donde tenían relaciones sexuales, fumaban marihuana y tomaban alcohol.

Flores era entrenador de fútbol americanos y básquetbol en la Santa Rosa High School, en el pueblo de Santa Rosa Texas, y llamada a otro profesor a participar de las fiestas a las que llegaban más alumnas.

La juez que lleva el caso de Flores determinó que su juicio no se dilate más y ordenó que las audiencias comiencen el próximo 5 de marzo de 2020 para determinar su culpabilidad o inocencia.

Isaac Flores, profesor de preparatoria en Texas, enfrentará por fin su juicio acusado de tener relaciones sexuales con una de sus alumna de 16 años.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, reza un viejo refrán.

Para Flores, de 25 años, la fecha ya llegó pues la primera audiencia de su juicio está señalada para el próximo jueves 5 de marzo de 2020 ante la juez Gloria Rincones, de la Corte Criminal de Distrito 444 en el Condado de Cameron.

Ese día comenzarán las deliberaciones para que se determine su culpabilidad o inocencia en las acusaciones graves de relación impropia entre un profesor y un alumno, dos cargos de asalto sexual agravado de una menor, y cuatro cargos de distribución de marihuana que fumaba con la muchacha.

De acuerdo con los documentos del caso, consultados por MundoHispánico, en 2018 y 2019 Flores era profesor en la Santa Rosa High School en el pequeño pueblo de Santa Rosa, en el sureste de Texas y casi en la frontera con México, una zona del estado habitada en su mayoría por hispanos.

En la investigación se señala que desde noviembre de 2018 el profesor Flores trabó una relación de amistad con una de sus alumnas de 16 años, en ese entonces, y con la cual comenzó a verse afuera de la escuela.

La muchacha testificó ante las autoridades de la Oficina del Alguacil del Condado de Cameron (CCSO, por sus siglas en inglés) que desde que conoció al maestro se encontraba con él para tener relaciones sexuales por lo menos dos veces a la semana.

Durante esos encuentros sexuales, el maestro y la muchacha también fumaban marihuana que el hombre llevaba al cuarto.

Además, la chica a veces invitaba a otras de sus compañeras de la escuela y Flores también llamaba a otro profesor, Josué Cepeda, quien tenía relaciones con alguna de las otras jovencitas.

Josué Cepeda, de 35 años, también está acusado de los mismos cargos que enfrenta Flores, pero su proceso legal se lleva por separado.

El profesor organizaba sus encuentros con las adolescentes en el motel Texas Inn del pueblo de La Feria, al sur de Santa Rosa, presuntamente para que nadie los reconociera.

Además de tener sexo en grupo y fumar marihuana, las muchachas admitieron que en el hotel tomaban alcohol que los dos profesores les daban hasta quedar intoxicadas.

Sin embargo, la historia de sexo y drogas entre los profesores y sus alumnas se descubrió porque alguien llamó a los agentes federales en Texas de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), de la Unidad de Explotación a Menores, y les reveló detalles de todos lo que sucedía entre los educadores y las muchachas.