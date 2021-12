Resurgen ‘escalofriantes’ profecías de Baba Vanga para el 2022

Por otra parte, la vidente advirtió de sequías en ciudades que se agravaría por la contaminación en los ríos. También asegura que la tecnología llegará a un punto en el que no podremos distinguir la realidad. Baba Vanga no es la única vidente que lanzó predicciones con cambios para este nuevo año.

¿Qué pasará en diciembre? Vieira Vidente comparte sus predicciones

Antes de entrar de lleno con su lectura de cartas, Vieira Vidente dejó en claro que todo esto lo hace con mucho respeto a las personas a las que se dirigen sus predicciones, además de aprovechar la oportunidad para desear un feliz Día de Acción de Gracias a sus seguidores.

“Comenzamos un poquito mal, pero ya la cuarta carta me salió muy bien. Esta tercera línea de la tirada no me está gustando mucho: las cartas, los ángeles y mis ancestros me están diciendo que para diciembre muchas personas se sentirán derrumbadas, pues han estado llevando este arrastre del 2020“.