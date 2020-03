El supuesto cuarteto sobre el coronavirus fue publicado en internet.

Esta publicación generó pánico e incertidumbre en todo mundo en medio de la pandemia de Covid-19.

La imagen de la supuesta profecía está acompañada un símbolo parecido al Covid-19.

Una supuesta profecía sobre el coronavirus de Nostradamus ha generado incertidumbre, pánico y miedo en las sociedades de mundo.

“Y en el año de los gemelos (20-20) / surgirá una reina desde el oriente (China) / que extenderá su plaga (el virus) / de los seres malos de la noche (murciélagos) / a la tierra de las 7 colinas (Italia) / transformando en polvo (muerte) / a los hombres del crepúsculo (ancianos) / para terminar en las sombras de la ruindad (colapso económico global)”.

Esta fue la profecía sobre el coronavirus de Nostradamus que aparentemente había escrito cuando público su libro en 1555 junto otros cuartetos que vaticinaban hechos de gran impacto en el mundo.

¿Qué tan cierto es esta revelación? Es la pregunta que millones de personas se hacen luego de conocer este cuarteto publicado en forma de imagen en diversas páginas de internet.

Lo que si es cierto es que esta supuesta profecía sobre el coronavirus de Nostradamus fue publicada en un momento trágico para países de Asia, Europa y América, donde se ven afectados por la propagación del Covid -19, al cual se convirtió en una pandemia, catalogada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vale destacar que uno de los aspectos más curioso y relevante que acompaña este supuesto cuarteto de Nostradamus es una imagen en forma de murciélago que tiene similitud con el símbolo científico de Covid-19.

Foto/Captura MH

Hasta hora se ha manejado este hecho como una siempre broma de mal gusto o una simple mentira que puso a temblar a millones de personas, ya que algunas profecías de Nostradamus se han cumplido.

Por ejemplo, el trágico asesinato de John F. Kennedy, llegada al poder de Adolf Hitler y desastres naturales entre hechos de gran impacto mundial.

¿Quién es Michel Nostradames?

Foto/Captura MH

Nació en Francia el 14 de diciembre de 1503.

Fue latinizado como Nostradamus.

Fue conocido como un médico francés, adivino y matemático.

Fue el evidente más famoso de la historia.

Nostradamus fue el mentor del libro “Las Profecías”, la cual contiene 942 cuartetas poéticas sobre eventos futuros

Murió el 2 de julio de 1566 en Bandera de Francia Salón de Provenza, Francia, a los 62 años.

