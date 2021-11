¿Canelo cuenta con la empatía de los seguidores de Mayweather?

Más personas se manifestaron en los comentarios ante las palabras de Floyd Mayweather sobre el Canelo: “Serán buenos los dos, pero Floyd ya sólo tiene que gozar sentado de la pelea que le dio a Canelo. Ya lo pasado, pasado”, “No sé por qué la gente odia a Mayweather y a Canelo si los dos son grandes boxeadores”, “Finalmente Mayweather admite lo que ya todos sabemos”.

“Todos desean que el mexicano Canelo pierda, pero ya sus ojos no verán eso”, “Canelo es sin duda un peleador especial. No hay duda que hoy día Canelo noquearía al Maywether, en aquel entonces no tenía tanta experiencia ni madurez eso es un hecho”, “Mayweather no se equivocó con Canelo, fue su alumno, lo llevó a la escuela, le dio unas clases que nunca se le van a olvidar y hasta la fecha sigue siendo su maestro”, opinaron más personas.