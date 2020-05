Durante las protestas por crimen del afroamericano George Floyd a manos de policía, personas profanan catedral de San Patricio en Nueva York, de acuerdo al portal de New York Post.

Las manifestaciones por la muerte del hombre lejos de apaciguarse se exacerban en todo el territorio etadounidense, para “clamar justicia”.

Sin embargo, algunas de esas peticiones de justicia han literalmente “rayado” en la profanación de la famosa iglesia así como en la comisión de delitos al presentarse saqueos en algunas comercios.

De acuerdo a un reporte emitido por personal de ese medio de comunicación, se logró saber que las pintas durante las protestas por la muerte de George Floyd fueron detectadas alrededor de las 6:30 de la tarde.

En unas fotografías se pudo ver que los manifestantes rayaron con aerosol negro y rojo, algunas leyendas de uno de los lados del emblemático lugar.

Además se confirmó que en las escaleras las personas escribieron en nombre de George Floyd, a manera de enojo por la muerte del afroamericano que la consideraron de tipo racial.

Tras su muerte, el policía Derek Chauvin, fue detenido e inmediatamente causó baja de la corporación, por lo que hoy se encuentra sujeto a una investigación.

Los hechos sucedieron en Minneápolis, Minnesota, cuando una persona alertó que la víctima mortal habría pagado con un billete falso de 20 dólares.

Ante esto los agentes acudieron a verificar la situación y en su afán de someter al ciudadano, el agente señalado le causó la muerte.

Sin embargo, de acuerdo a los reportes del portal, la Policía que se encontraba en el lugar, se deslindó de dar una explicación al respecto.

Entre las acciones que desataron los manifestantes, está el cierre de las dos carreteras más importantes de Manhattan durante una buena parte del sábado.

Al solicitar el punto de vista de las autoridades eclesiales de la catedral de San Patricio, el vocer, Joseph Zwilling de la Arquidiócesis de Nueva York, desconoció el hecho.

Tras las intensas protestas por la muerte de George Floyd, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, justificó este sábado el sentimiento de “frustración” e “injusticia” que ha motivado protestas contra el racismo en Nueva York, pero condenó la violencia, tanto de manifestantes como de policías, que ha dejado heridos y daños materiales.

“La Policía de Nueva York defiende el derecho a la protesta pacífica. Cualquier acto agresivo contra manifestantes pacíficos es contraproducente”, explicó en rueda de prensa el alcalde.

Structural racism haunts the lives of people of color. What we're seeing is an overflow due to decades of injustices. I see my own privilege and can only understand so much. I know enough to say that for the Black community every day is pervaded by racism. We will do better. pic.twitter.com/XAK7S0HxoO

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 30, 2020