Retiran 36 productos orgánicos por salmonela, incluidos de la marca Walmart

Cost Plus World Market, Full Circle, Great Value son algunas de las marcas afectadas por salmonela y retiradas del mercado

High Quality Organics fue la que notificó de la presencia de salmonela gracias a un análisis

Retiran 36 productos orgánicos por salmonela, incluidos de la marca Walmart. Un proveedor de perejil orgánico provocó que estos productos fueran retirados del mercado.

Los hechos se dieron entre el día lunes 12 de octubre y martes 13, cuando el reporte del proveedor de perejil sobre salmonela provocó una revisión que determinó la retirada del mercado.

Los diversos productos retirados pertenecen a las siguientes marcas: La marca propia de Cost Plus World Market, Full Circle, Great Value la marca propia de la minorista Walmart, O Organics y The Spice Hunter.

El reporte fue hecho por el proveedor High Quality Organics, de acuerdo con el aviso de retiro del mercado publicado por la Administración de Medicamentos y Alimentos ​​de los Estados Unidos.

Red Monkey Foods, un cliente de High Quality Organics, realizó un análisis a una muestra del perejil surtido que venden.

El lote con salmonela fue el que se destinó a Red Monkey Foods, empresa que fabrica el perejil y las hierbas de provenza que se venden por las marcas mencionadas previamente, excepto Spice Hunter.

El fabricante de la marca The Spice Hunter, Sauer Brands, no señaló directamente al proveedor High Quality Organics por su nombre en su aviso de retiro publicado el lunes, de acuerdo con Miami Herald.

Sin embargo, mencionó que: “Nuestro proveedor nos notificó sobre la posible presencia de salmonela en lotes específicos de perejil orgánico que nos proporcionó”. La empresa Sauer Brands dijo que el producto contaminado por la salmonela fue utilizada por dos días y fue retirado después del aviso de su proveedor.

Condimentos, pimienta negra, paprika, jengibre, pimienta Común, ajo asado, granos de pimienta negra, cebollino liofilizado, condimento italiano, cilantro, semillas de hinojo, eneldo, arrurruz, pimiento rojo, ajo, chile de Nuevo México, condimento mexicano, semillas de sésamo, especies de calabaza y perejil orgánico son algunos de los productos orgánicos que fueron retirados del mercado, incluyendo la marca del minorista Walmart.