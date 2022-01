Y es que el conductor que iba manejando el automóvil de lujo de la marca Mercedes-Benz de padre e hijo, el cual terminó chocando, provocando que la camioneta se comenzara a incendiar y que tanto Pablo como su hijo no pudieran salir con vida del incendio. El conductor logró sobrevivir y fue llevado rápidamente al hospital . Las autoridades afirman que no se trató de un homicidio doloso, más bien de un lamentable accidente.

La cuenta de Twitter de la Asociación de Teatro en la Ciudad de México dio a conocer de manera oficial estas lamentables muertes: “Lamentamos el sensible fallecimiento del productor teatral Pablo Jiménez y también de su hijo Pablo Jiménez. Un hombre de teatro y heredero de la tradición escénica de su padre, Ramiro Jiménez, dueño del Teatro Ofelia y Ramiro Jiménez”.

El portal El Universal destaca también las condolencias de Alejandro Gou, un prestigioso productor de teatro y empresario de entretenimiento mexicano, quien impactado por la terrible noticia, no dudó en usar sus redes sociales para darle el más sentido pésame a la familia:

Cabe destacar que tanto padre e hijo eran bastante conocidos en el gremio del espectáculo teatral, sin olvidar que Pablo Jiménez hijo era vocalista de una prestigiosa banda de metal. Ante esta lamentable muerte, el también actor y director Rafael Perrín publicó un sensible mensaje:

“Lamento profundamente el fallecimiento de Paul Wrath y de su padre Pablo Jiménez. Envío mis más sinceras condolencias a su familia Lety Pérez del Valle. Hoy mi hijo acaba de perder a su mejor amigo. Descansen en paz. No tengo palabras”, finalizó el prestigioso luchador mexicano.

“Que triste fallecer padre e hijo”

Esta lamentable muerte también se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like, en donde seguidores y usuarios en redes sociales no dudaron en mandar sus condolencias a través de los comentarios de la imagen, destacando el talento de ambos:

“Yo los conocí, eran muy buenas personas, nobles y con mucho futuro por delante. La verdad es lamentable esta noticia. QPD, “Que pena esta tragedia, que en paz descansen sus almas”, “Que triste fallecer padre e hijo, pero polvo somos y a polvo volveremos, que descansen en paz”.