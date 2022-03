El productor de Televisa, Reynaldo López, externó su postura respecto al comunicado de Cuquita este domingo, donde la viuda del “Charro de Huentitán” se va en contra de Televisa por la bioserie no autorizada por la familia: “El último rey. El hijo del pueblo”, que se estrenará este lunes a las 20:30 por Las Estrellas.

Reynaldo también declaró que ‘ El Hijo del Pueblo’ controlaba quien podía cantar o no en un palenque, que incluso amenazaba con cancelar presentaciones si alguien lo contradecía: “Don Vicente controlaba quienes podían cantar en un palenque, si un empresario pretendía contratar a otro cantante vernáculo, él lo amenazaba con cancelar su presentación, igual hacía en la radio y en la prensa. Si la música ranchera casi se acabó en México fue gracias a él”.

Olga Wornat, escritora del libro El Último Rey, biografía no autorizada de Vicente Fernández en la que se basa la bioserie que hoy estrena Televisa, reaccionó ante los comunicados y acciones legales por parte de “Cuquita”, viuda de Chente y su familia para evitar que el material salga a la luz

“Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera no estuviera apoyando.

Esta mañana, María del Refugio Abarca, mejor conocida como “Cuquita”, Viuda de Chente, difundió un video para corroborar su postura ante el lanzamiento de la bioserie no autorizada del ídolo musical, que se estrena esta noche.

Productor Televisa Vicente Fernández: ¿Advierte de tomar cartas en el asunto?

La viuda de Vicente Fernández, Doña Cuquita, hizo fuertes declaraciones, en donde de acuerdo a la interpretación de sus palabras, advirtió que no está sola, y que cree en las leyes, ¿será que podría tomar acciones legales en contra del proyecto televisivo?

“Si creen que estoy sola, no estoy sola, si creen que van a abusar de mi, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público, que me apoya y creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, declara Cuquita a través de un video que se compartió en la redes sociales del “Charro de Huentitán”, quien falleció el 12 de diciembre.