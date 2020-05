Probó helado supermercado. En medio de la pandemia por el coronavirus, que en México se ha cobrado ya más de 2,000 muertes y más de 22,000 contagios, un hombre grabó un video en un supermercado de ese país donde se le observa tomando un bote de helado de una heladera, para después meterle el dedo, probarlo y devolver el producto al refrigerador.

La grabación fue subida a la plataforma de Tik Tok, según reseñó el portal SinEmbargo, actualmente la cuenta donde se publicó fue dada de baja, pero usuarios de otras redes sociales han compartido el video cientos de veces para denuciar el hechos.

El sujeto, que llevaba puesta una mascarilla y se la quitó antes de probar el helado, no ha sido identificado, tampoco la tienda donde grabó el video, agregó SinEmbargo.

Pensilvania: Capturan a mujer que tosió sobre alimentos valorados en $35 mil en un supermercado

Autoridades lograron identificar y arrestar a la mujer quien tosió sobre alimentos valorados en 35 mil dólares en un supermercado de Pensilvania.

Las autoridades de Pensilvania han identificado a la sospechosa acusada de toser en productos de supermercados valorados aproximadamente en 35 mil dólares en lo que dicen que fue una “broma retorcida” en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Margaret Cirko, de 35 años, fue arrestada y acusada de amenazas terroristas el jueves, un día después de que supuestamente ingresó al supermercado Gerrity en el municipio de Hanover, en Pensilvania, hizo amenazas verbales de que estaba enferma, tosió y escupió intencionalmente en productos frescos y otros artículos, según el Departamento de Policía del municipio Hanover, reportó Fox News.

Police have charged Margaret Cirko, 35, with making terroristic threats after they say she claimed to have #coronavirus & intentionally coughed/spit on food in grocery store. Store threw out $35,000+ of product ⁦@69News⁩ pic.twitter.com/vppZBdEh0S

— Emma Wright (@wright_emma) March 26, 2020