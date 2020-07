Si quieres ser una de las primeras personas en probar una vacuna experimental para el COVID-19, ya puedes apuntarte.

Un nuevo sitio web permite a las personas en los Estados Unidos registrarse para participar en ensayos clínicos para vacunas.

Te contamos cómo aplicar y qué te pedirán.

¿Tienes ganas de ser una de las primeras personas en EEUU en probar una vacuna experimental contra el coronavirus? Pues ya es posible.

El sitio web coronaviruspreventionnetwork.org, que permite registrarse para participar en ensayos clínicos de cualquiera de las 4 vacunas que están probando.

Según CNN, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU anunció el sitio web ayer miércoles como el centro coordinador para ensayos clínicos de vacunas administrados por la Red de Prevención Covid-19, que está financiada por los Institutos Nacionales de Salud.



La primerra de las vacunas experimentales contra el coronavirus será la desarrollada por la compañía de Massachusetts Moderna, y las pruebas comenzaran a fines de julio o principios de agosto.

Estas pruebas con una vacuna experimental para el COVID-19 se harán a mayor velocidad que las pruebas regulares. Los ensayos intentan lograr en meses lo que suele tomar años, por eso, abren la posibilidad a inscribir 750 personas repartidas en tres puntos del área de Atlanta lo antes posible.

Requisitos para aplicar a formar parte del grupo experimental para la vacuna del coronavirus

Tienes que entrar a sitio web y rellenar un formulario. Habrá más de 100 centros de prueba en los Estados Unidos y en el extranjero, así que, la información que des en tu formulario será enviada al más cercano a ti.

Varias de las preguntas están diseñadas para evaluar la probabilidad de que te infectes y enfermes con Covid-19, incluida tu raza, tu trabajo y con cuántas personas te pones en contacto cada día.

Según sean tus respuestas, podrías ser rechazado, ya que los que no se exponen a riesgos, como salir mucho de casa o no usar mascarilla, no servirán para el estudio.

La idea es ver qué éxito tiene la vacuna en evitar que una persona se enferme exponiendose al virus. Si la persona en probar la vacuna no se expone, nunca se sabrá si se tuvo éxito en su funcionamiento.

Es por eso que los investigadores están buscando personas en las comunidades que han sido más afectadas por el coronavirus. “Necesitamos personas de color, de piel oscura y representantes de las comunidades más afectadas por la pandemia”, dijo el Dr. Carl Fichtenbaum, director médico del ensayo Moderna en la Universidad de Cincinnati Health.

Los médicos dicen que reclutarán en iglesias y otras organizaciones en esas comunidades, así como en lugares de trabajo como fábricas y plantas empacadoras de carne donde los trabajadores corren un alto riesgo de enfermarse de coronavirus.