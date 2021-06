El evento en donde Priscila y su familia cantaron fue por la graduación de su hijo mejor, Alex, sin embargo, no sería mala idea que probarán como lo hicieron Lucero y Mijares en el concierto “Siempre amigos” que ofrecieron vía streaming, en el que participaron sus hijos José Manuel y Lucerito Mijares Hogaza.

Sin embargo, el “show” que ofreció la familia Ángel, fue más privado, pero eso no impidió que hicieran gala de su gran talento vocal y de su perfecto dominio de los instrumentos, no cabe duda que Gustavo, Alejandro y Sara Priscila, heredaron el talento de sus famosos padres.

“Me encanta, linda familia”, “Qué bella familia”, “Qué hermoso, me alegra mucho ver tus publicaciones, ver tanto amor de familia y más el amor a Dios”, “Waooo también el bajo es hijo ya ya los vi”, “WOW qué maravilla de hijos bendiciones a todos”.

“¡Wow que maravilloso, toda la familia junta cantando para el Rey de Reyes. Felicidades! Una familia súper bendecida y elegida de Dios”, “Qué lindo, me encantaría ver más videos”, “Qué linda familia”, “Hermosa familia, Dios los bendiga”, “Qué bello, muy buen ejemplo a seguir, felicidades”.

Celebran un año más de casados

“De celebración con mi amor. La vida cambia de formas que muchas veces no quisiéramos o para las cuales no estamos preparados por eso es importante vivir el hoy agradeciendo a Dios por lo que nos da y lo que no también porque en todo hay una enseñanza, un motivo, un aprendizaje que nos ayudará para mañana”, escribió Priscila.

Más de 9 mil personas reaccionaron a la publicación, la cual recibió miles de comentarios, todos felicitando a la feliz pareja y mandándoles bendiciones. Priscila no específico si la celebración fue por el aniversario de novios, pues como se sabe ellos se casaron el 27 de diciembre de 2001 en la Catedral de Monterrey, en Nuevo León, México.