Priscila presume piernón y se deja acariciar por El Temerario

Priscila presume piernón: “De celebración con mi amor”

“De celebración con mi amor. La vida cambia de formas que muchas veces no quisiéramos o para las cuales no estamos preparados por eso es importante vivir el hoy agradeciendo a Dios por lo que nos da y lo que no también porque en todo hay una enseñanza, un motivo, un aprendizaje que nos ayudará para mañana”, escribió Priscila.

Más de 9 mil personas reaccionaron a la publicación, la cual recibió miles de comentarios, todos felicitando a la feliz pareja y mandándoles bendiciones. Priscila no específico si la celebración fue por el aniversario de novios, pues como se sabe ellos se casaron el 27 de diciembre de 2001 en la Catedral de Monterrey, en Nuevo León, México.