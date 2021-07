Ahora, Sara Ángel se limitó a postear un emoji de un corazón negro, y de nueva cuenta, sus seguidores, entre ellos muchas de sus amigas, halagaron a la feliz pareja, aunque no faltó quien les reclamara por no haberlo invitado a pasar el rato con ellos.

Disfrutan de la naturaleza

Ahora, desde el área natural estatal de Enchanted Rock, en Texas, la pareja expresó su amor con un tierno beso que le dio Emiliano a la hija de Priscila y El Temerario, quien dejó con la boca abierta a sus seguidores al lucir un outift deportivo que resaltó su figura.

Un admirador de la joven no se quedó con las ganas y así se expresó: “Qué envidia me da ese ‘man’. Me matan los celos, de ver cómo cierras los ojos cuando te da un beso y con qué derecho te digo que me muero por tenerte entre mis brazos”.