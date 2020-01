Página

1 de 4

Priscila Ángel, esposa del Temerario desata sospechas por foto del pasado

Le hacen comentario sobre lo que hizo hace muchos años

Recuerdan las actividades que hizo cuando fue famosa

Priscila Ángel, esposa del Temerario ha desatado las sospechas en las redes sociales luego que publicara una fotografía en la que se ve que extraña algo muy importante en su pasado.

Tanto es el impacto que ha causado la postal de la cantante, que en sus redes sociales le han comentado que se ve muy bien y la ligaron a sus actividades del pasado.

En la imagen Priscila Ángel, esposa del Temerario aparece muy contenta con el peculiar instrumento que tanto la caracterizó en el pasado con su famosa banda Priscila y sus Balas de plata.

La postal se puede ver en su cuenta personal de Instagram @priscila_angel1 y hasta la mañana de este miércoles llevaba una más de 3 mil 400 reacciones de me gusta y casi 100 comentarios.

En la imagen la artista publicó el siguiente mensaje a sus seguidores: “#latepost de este pasado 18 de enero 2020 tras bambalinas recordando a mis #balasdeplata”.

El primer comentario que recibió la cantante fue el de: “Guapa”, seguido del siguiente: “Tienes muchos talentos, tocar el acordeón es uno de ellos”, por lo que recordó su pasado como líder de la banda.

Otro de los comentarios que le hicieron sus fans a través de sus redes fue este: “Miss Priscila y sus balas de plata, mi favorita canción “Paraíso terrenal “I’do love you to want me”.

Alguien más le escribió con emoción u cariño sobre uno de sus conciertos lo siguiente: “Yo fui a uno de tus conciertos en la Féria de Del Mar en San Diego”.

Una persona más aprovechó la red para escribir: “Cómo no recordarte, eres genial”, “Priscila y sus Balas de plata,

Hermosa música”.

Una seguidora de forma melancólica lamentó que nunca pudiera verla en vivo: “Me quedé con las ganas de estar en unos de tus conciertos”.

Otra persona se expresó de esta forma: “Cómo me gustaría volverte a escuchar cantando y tocando un tema de los balas de plata otra ves saludos desde argentina”.

Alguien más recordó una de las canciones que marcaron la época cuando fue famosa: “Feliz como una lombriz era unas de mis favoritos de niño”.

“Saludos Priscila, me gustaba mucho tu grupo de Priscila y sus balas de plata. Era mi grupo favorito cuando era joven y hasta la fecha escuchó sus canciones en YouTube. Dios te bendiga siempre”, fue otro de los comentarios.

“Bendiciones, qué hermosa te miras con tu acordeón muchas felicidades que experiencia mas bonita pase en compañía de ti y mi familia que dios te bendiga siempre”, le dijo otro seguidor.

Pero las bendiciones para la cantante no paraban en su red social e incluso la invitaron a cantar otro tipo de música: “Hey me gustaría escuchar como cantarías tu la alabanza de un día ala vez con ese acordeón”.

“A mí me gustaría saber cómo fue ese momento que decidieron ya no seguir cantando, me gustaba mucho la de pintando corazones paraíso terrenal, sobreviviré, sin cambiar detrás de tú mirada, aunque sueñes con otra, si yo fuera ella, no sé si es amor, reina de corazones, ahora que estuviste lejos, quien te dijo que te quiero, ay corazón, soñado contigo, no le voy a rogar…”, fue como le recordaron su pasada fama.