Es muy importante dedicar un tiempo durante nuestro día a la actividad física y más en estos tiempos de pandemia En Tejocoteoriginal te compartimos esta rutina que puedes realizar tu solo o bien con tu familia ⭕️realizar los ejercicios del uno al cinco 40 segundos activo y descansamos 20 segundos realizar este mismo circuito por cuatro veces Cada que termines un circuito descansar dos minutos pero sin sentarte ni acostarte , sino caminando o simplemente moviéndose ligeramente y respirando profundo Cada quien a su ritmo y a su nivel Ánimo si se puede !!! Recuerden hidratarse Antes , durante y después de realizar sus rutinas no mucha agua mientras los están haciendo solo algunos pequeños sorbitos 😉