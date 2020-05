La esposa del Temerario comparte foto de pequeña en el marco del Día del Niño en México

Admiradores de Priscila Ángel descubren algo al ver la imagen

Sus hijos no se parecen a ella, sino a su esposo, Gustavo Ángel

En el marco del Día del Niño en México, Priscila Ángel, esposa del Temerario, compartió una foto con sus admiradores de cuando estaba pequeña, pero se descubrió algo, sus hijos no se parecen a ella, sino a su esposo, Gustavo Ángel.

Esta publicación está disponible en la cuenta de Instagram de la cantante, y hasta el momento, rebasa los 3 mil likes, entre ellos de Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy y madre de dos hijos.

Para acompañar esta imagen, Priscila Ángel escribió el siguiente texto de la autoría del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno: “Feliz Día del Niño!!! Agranda la puerta padre porque no puedo pasar, la hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar”.

Por último, la esposa del Temerario posteó: “Que se aviven dentro de nosotros todas las hermosas cualidades de los niños y que sepamos amar y proteger a todos nuestros niños en el mundo entero desde el momento de su concepción. Bendiciones a todos!!!”.

De inmediato, sus admiradores reaccionaron a esta publicación, en la que queda evidente que sus hijos se parecen más a su esposo, Gustavo Ángel, que a ella, aunque algunos opinaron lo contrario.

Un fan le preguntó a Priscila Ángel: “¿Eres de familia china o japonesa?”, a lo que la cantante respondió: “No, mayas, del sureste de México.

Los halagos tampoco pudieron faltar en esta ocasión: “La más hermosa”, “Que bonita”, “Sigue igual de guapa, amiga”, “Amiga bella”, “Hermosa desde niña”.

Una usuaria hizo la siguiente observación: “Tu hijo Alex se parece muchísimo a ti, muy linda, Priscila”.

“Felicidades Priscila, yo de esa edad te conocí”, “Que hermosa niña mujer”, “La nariz muy cambiada”, “Bella, la misma carita”, “Creo que mucho más hermosa ahorita”, son algunos comentarios que se pueden leer en esta cuenta.

Por su parte, un fan le encontró parecido a la esposa del Temerario con su famoso padre, el reconocido compositor Tirzo Paiz: “En la foto donde estás pequeña te pareces a tu papi, don Tirzo”.

Algunos internautas creyeron que Priscila era de ascendencia japonesa u oriental y así se lo hicieron saber: “Pareces una japonesa, Pris, ¿te acuerdas cuándo canté contigo en Zaragoza? Yo tenía 8 años”, “Coincido en que tienes rasgos orientales”.

Una usuaria le mandó un contundente mensaje: “Feliz Día del Niño, ninguno de tus hijos se parecen a ti, se parecen al guapo de tu esposo, con todo respeto”, algo en lo que coincidió otra persona: “Ninguno de tus hijos se parecen a ti”.

“Que bello par de ojos, señora”, “Que bonita niña grande y pequeña, Dios te bendiga”, “Awww, feliz día del niño, Priscila”, “Que bonita”, “Hermosa desde siempre”, “Chula mi niña”, “Tan bonita”, “Preciosa”, le expresaron más seguidores a la esposa del Temerario.