Esposa del Temerario comparte secreto de uno de sus hijos y la tragedia que vivió

View this post on Instagram

Una de las etapas más hermosas de mi vida sin duda han sido mis embarazos , (aún con lo complicado que resultó mi tercer embarazo donde estuve hospitalizada y en cama por varias semanas con peligro de perder a mi bebé y meses después también Sufrimos un accidente automovilístico donde mi hijo pudo haber perdido la vida ) el milagro de la vida es algo incomparable. Bendito sea Dios que me ha concedido ser madre , algo que me encanta , que disfruto ( con todo el cansancio y lo que conlleva ser mamá de tiempo completo ) y que procuro hacer de la mejor manera siempre tomada de la mano De Dios . Un saludo y mi oración a todas las mamis . Dios la bendiga . #mamadetres #tbt