Priscila Ángel retirada escenarios. Priscila Ángel nació en 1978, pero no fue hasta el año 1995 que comenzaron con el proyecto musical ‘Priscila y sus balas de plata’ agrupación conformada por ella y sus hermanos Tirzo y Úrsula Sol según el vídeo difundido por el programa ‘Despierta América’. El primer disco que lanzaron fue ‘Corazonadas’, mismo que produjo y compuso su padre.

En la charla que tuvo con el programa aclaró sentirse muy feliz y contenta al ser una mamá joven ya que pudo tener toda la energía para jugar todo lo posible con sus hijos, confesó que durante dar a luz no tomaba mucho tiempo para descansar “Tenía a mis hijos y a los cuarenta días ya regresaba con el grupo, creo que lo que más me tarde fueron dos meses” dijo.

En el caso de Priscila es un poco mas libertador, “yo creo que los tres tienen aptitudes para la música, estudian piano desde pequeños pero realmente no sé si se vayan a dedicar a la música”, dejando en claro que ella les dará la oportunidad de elegir si quieren ser parte de la industria musical o si prefieren dedicarse a otra cosa. Archivado como: Priscila Ángel retirada escenarios

Para la cantante sus tres hijos tienen ciertas habilidades para la música y como no tenerlo contando con dos padres que han trabajado dentro de la industria musical. En la mayoría de los casos siguen los pasos de sus principales modelos a seguir y se dedican a la música.

“Justamente hoy pesaba, dije que aniversario va a ser de Priscila y sus balas de plata este que sigue, a lo mejor sí hacer una grabación especial un popurrí de éxitos, un video algo así. Eso si me gustaría como recuerdo pero no precisamente para regresar a las giras”, comentó la guapa cantante.

En la entrevista compartió una idea que se le ocurrió para poder festejar por última vez un aniversario más de su banda, pues a pesar de que ya no se presentará en escenarios considera importante el darle un lugar a sus grandes éxitos que alcanzó en cada una de sus presentaciones públicas.

La esposa del Temerario se siente feliz de que sus hijos conozcan a su país a pesar de vivir en EEUU

Priscila reveló que aunque viven en Estados Unidos se siente bastante bien de que sus hijos puedan conocer su hermoso México. “A mis hijos les encanta, de hecho uno de mis hijos me dijo ‘mamá ¿por qué no se compran un rancho y nos vamos a vivir ahí? yo me dedico al rancho’ les encantan los podros, los caballos, o sea ellos son felices en México”.

Compartió que sus hijos han cantado con ellos en diversas ocasiones, su hija Sarita ya ha cantado a lado de su papá Gustavo Ángel, mientras que sus hijos han interpretado con ella algunas de sus canciones católicas y en sus presentaciones ellos le apoyan con los coros, aprovechó para anunciar que ya cuenta con cuatro discos de música religiosa.