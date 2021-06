Lo anterior no ha sido impedimento para que la intérprete deleite con su voz a sus fans, aunque ahora lo hace con canciones cristianas: “Están hermosas estas canciones, pero te extrañamos con tus balas de plata”, “Qué bello canto, tu voz hermosa”, “Eres la mejor, bendiciones” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Aunque es dirigido a jóvenes de 12 a 17 años, también pueden estar presentes todos los miembros de la familia: "No te pierdas esto que hemos preparado para ti con tanto amor y con tanta fe. No faltes, te esperamos. Dios te bendice".

Algo que no es muy común que Priscila Ángel comparta son los momentos en que toda la familia demuestra su talento musical, como en esta ocasión, en que se pueden ver en la misa de graduación de su hijo Alex, donde cada uno de ellos toma un rol importante.

A pesar de la diferencia de edades (él le lleva más de diez años), eso no ha sido impedimento para que se sigan amando como desde el primer día que se conocieron. En esta fotografía del recuerdo, se puede ver a la pareja pasando un agradable rato en las playas de Florida.

Priscila Ángel presume ‘piernón’

Sin pudor alguno, la ex vocalista de Priscila y sus balas de plata subió una imagen en la que no dudó en presumir su ‘piernón’ mientras El Temerario la abraza por las caderas, a quien le dedicó un emotivo mensaje que causó comentarios de todo tipo.

“De celebración con mi amor. La vida cambia de formas que muchas veces no quisiéramos o para las cuales no estamos preparados, por eso es importante vivir el hoy agradeciendo a Dios por lo que nos da y lo que no también porque en todo hay una enseñanza, un motivo, un aprendizaje que nos ayudará para mañana”.