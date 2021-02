La confesión de Priscila Ángel, esposa del Temerario, no terminaría ahí, ya que después comentaría como fue que un milagro le ayudó a mejorar su estado de salud:

“Fueron años de dolor y tratamientos, hasta que ese día, después de sumergirnos en las aguas de Lourdes, me fui a dormir y toda la noche tuve en mi cabeza como entre sueños, el canto del ave María”.

“Al día siguiente, sin estar esperando o pensando en mi padecimiento, me di cuenta de que ya no me dolía, doy gracias a Dios y a María Santísima que siempre me escucha e intercede por mi ante Dios nuestro señor, de quien nos viene siempre todo lo bueno”.

Para finalizar, la también cantante confesó sus razones del por qué de su gran devoción ante esta virgen: “Así que sabrán que también con mucho amor y devoción celebro a nuestra madre del cielo en este su día”.

Y es que, a pesar de que no especifica que mal la aquejaba, Priscila Ángel, esposa del Temerario afirmó que después de esta visita religiosa, su salud mejoró, confesando que había sido parte de un completo milagro.