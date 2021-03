La cantante, quien saltara a la fama al ser vocalista de Priscila y sus balas de plata, aclaró que todo esto lo hace no como una obsesión, si no como una muy buena disciplina que realiza de 4 a 5 veces por semana durante una hora aproximadamente.

“Ya muchos de ustedes saben que me encanta el ejercicio, es una disciplina que me inculcaron mis padres desde los 5 años que empecé a practicar taekwondo. Hoy por hoy, además del gusto y todos los beneficios, también lo practico por prescripción médica y lo hago con mucho gusto, al tiempo que lo inculco también a mis hijos”, expresó la esposa del Temerario.

No pasó mucho tiempo para que admiradores de Priscila Ángel se desvivieran en halagos luego de ver sus brazos musculosos y su bien trabajado cuerpo, además de pedirle que les de consejos para realizar diferentes rutinas de ejercicio.

No fue una sorpresa que varios usuarios le confesaran que seguían escuchando sus canciones en la actualidad, mientras que otras personas le preguntaron por su hermana, Úrsula Sol, de incuestionable belleza, talento y simpatía.

No se olvida de dar las gracias

Duena de una espectacular belleza, Priscila Ángel suele compartir con frecuencia pensamientos positivos con sus más de 230 mil seguidores, así como de agradecimiento, como lo hizo en esta ocasión en que luce un top en color rojo y cabello suelto.

“Gracias Señor por este día que me concedes vivir. Gracias por mi familia, salud y trabajo, por los momentos buenos y también por los malos porque sé que especialmente en esos momentos es cuando tú no me abandonas. Ayúdame a comprender el propósito de estos momentos”.