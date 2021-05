Priscila Ángel, esposa del Temerario dedicó amorosas palabras a otro hombre

Ni a sus hijos, ni a Gustavo Ángel, fue la ‘carta de amor’ que decidió mandar la cantante cristiana

¿La exBalas de Plata en problemas con El Temerario? Priscila Ángel, esposa del Temerario Gustavo Ángel, se encuentra en su mejor etapa de vida con su fe inquebrantable y su cuerpo trabajado en base a la buena alimentación y el ejercicio, así como sus negocios como empresaria, pues vende productos naturales para la salud, sin embargo ¿tiene crisis con su esposo? Así como siempre se han mostrado como una pareja muy unida y cuyos hijos son su mayor orgullo, Priscila Ángel ahora decidió encender las alarmas por unas emotivas y amorosas palabras que le dedicó a otro hombre que no es Gustavo Ángel ni ninguno de sus otros dos hijos. Priscila Ángel ¿tiene un nuevo amor? En su cuenta de Instagram, Priscila Ángel siempre comparte los momentos más importantes de su vida y esta vez no ha sido la excepción, sin embargo, luego de dedicarle palabras a sus hijos y a Gustavo Ángel semanas atrás, resulta sorpresivo que su más reciente fotografía sea con un ‘nuevo hombre’. ¿Será que la esposa del Temerario y el cantante están atravesando por una crisis con la que supuestamente sucede entre Adamari López y Toni Costa, después de tantos años de matrimonio? Considerando que esta pareja es de las hispanas más queridas por todos, resultaría catastrófico que así fuera.

Las palabras amorosas de la esposa del Temerario A través de su cuenta de Instagram, Priscila Ángel supo impactar a todos por la dedicatoria que le hizo a otro hombre que no es su esposo Gustavo Ángel: “El lugar más especial , donde siempre me he sentido segura, protegida y amada son tus brazos , y eso NUNCA , NADIE lo cambiará”, comenzó escribiendo. Y el amor profesado por la cantante continuó: “Gracias por tanto amor, gracias por siempre estar, gracias porque sé que lo que sea que necesite, lo encontraré contigo. Has estado conmigo SIEMPRE, en mis buenas y en mis muy malas, cuenta tu también conmigo para eso y más”, conmovió Priscila Ángel.

La esposa de Gustavo Ángel dejó a todos sorprendidos Pero todavía hubo más palabras sentidas de Priscila Ángel: “Eres el amor más grande que Dios me ha concedido. Eres el más más más, siempre has sido para mi el más fuerte, el más inteligente, el más bueno, el más talentoso, cariñoso et … gracias por hacerme saber que siempre estás para mi , me has hecho sentir segura , amada y protegida siempre y eso es algo que agradeceré eternamente. Te súper amooo”, finalizó la cantante el mensaje. Y ni más ni menos que la esposa del Temerario se lo dedicó a su papá, de quien compartió una inesperada foto abrazándola y demuestra que tiene muchos rasgos físicos de él quien se conserva bastante bien para su hija de 40 años de edad; la imagen ocasionó muchos comentarios de la gente.

La gente quedó impactada por el mensaje de la esposa de Gustavo Ángel Ante las amorosas palabras de Priscila Ángel, los comentarios de la gente aparecieron: “El primer amor de una mujer”, “Es una bendición contar siempre con el amor incondicional de papá, Dios los bendiga”, “Wow tu papá que bien ve. No han pasado los años, lo veo igualito. Salúdamelo aunque seguro no se acuerde de mi jeje”, “Que bonitas palabras valora a tu padre ya que aún todavía lo tienes es muy triste cuando ya no lo tenemos”. Y más personas se maravillaron de lo bien que se ve el papá de Priscila Ángel: “Que gusto ver a tu papá ..bendiciones para el…me hubiera gustado tanto tener uno así como el tuyo..amarlo y cuidarlo por todas las cosas hermosas que te dio..difícilmente no todos tuvimos esa bendición …abrazos”, “Bellísimas palabras”, “Que hermoso amor de hija a padre hermosas palabras dios los bendiga”.

Priscila Ángel se la pasa mandando mensajes de amor a todos Algo que gusta de profesar la esposa del Temerario, es el amor y por eso de unas semanas a la fecha se ha encargado de publicar imágenes de momentos cotidianos en los que dedica emotivas palabras de cariño a sus seres queridos, como la ocasión en que era el copiloto de su hijo mayor Gustavito. “Aquí de copiloto de mi Tavito @gustavoangeljr como crecen de rápido estos hijos míos . Los amoooo y que bendición ha sido el poder estar con ellos ( mis hijos ) la mayor parte del tiempo, no solo verlos crecer sino ser parte importante en su crecimiento en todos sentidos, he disfrutado tooooodo lo que tiene que ver con ellos , desde el momento de llevarlos en mi vientre (y así andábamos de gira con #lasbalasdeplata ) y sentir como fueron creciendo hasta que un día vieron la Luz ,abrazarlos y besarlos mucho mucho mucho desde bebés y hasta la fecha (aunque luego quieran escapar ) enseñarlos a caminar, hablar, rezar, cantar, jugar etc… llevarlos a la escuela, hacer juntos la tarea , acompañarlos a sus clases extracurriculares, viajar con ellos , reír con ellos y llorar también … en fin sin duda lo más hermoso y valioso que podemos tener en la vida son los hijos con los que Dios bendiga nuestro hogar”, escribió.

¿No hay amor para Gustavo Ángel? Tras varios años de casados, no resulta sorpresivo que en ocasiones existan etapas en las que las parejas no embonen tan bien como acostumbradamente lo hacen, pero ¿qué sucede con Priscila Ángel y El Temerario? pues ambos siempre han sido un ejemplo para los hispanos y se profesan siempre mucho respeto. Hace unas semanas, la cantante compartió fotos besando a su esposo y por supuesto dejando claro que están ‘mejor que nunca’: “Lunes de #loveyou cultiva diariamente la relación con tu [email protected], ya que cuando los papás estamos bien como pareja, nuestros hijos también estarán bien ya que eso ( ver una relación sana entre mamá y papá ) les transmite seguridad, amor, paz, motivación, buen ejemplo etc…”, escribió.

¿Cultiva siempre su relación con su esposo Gustavo Ángel? En la imagen besando a su esposo Gustavo Ángel, Priscila recibió muchas felicitaciones: “Que amor tan maravilloso, diosito me regale un día una pareja así de amorosa ,, bendiciones Pris”, “Genial, Dios los hace y ustedes que se juntan. Ambos con mucho talento los sigo desde que iniciaron sus carreras musicales, bueno más a ti Priscila porque cuando Gustavo empezó a cantar yo todavía era un niño, felicidades por tanto!!!”. “Amor del bueno”, “Hermosa pareja y muy cierto lo que dices”, “Hermosa pareja…Dios los bendiga”, “Así es! Totalmente de acuerdo contigo @priscila_angel1 Con la pareja debe ser una relación sana @linazuletae para que se transmita la seguridad, el amor, la paz y el buen ejemplo hacia los hijos”, “Bellos, hermosos que Bello es el amor Bendiciones desde Phoenix”, “me encanta verlos felices Dios los Bendiga hermosa pareja ejemplar”.

“Sin duda el amor más puro e incondicional”, escribió Priscila Ángel Pero no fue la única ‘carta’ de amor que escribió Priscila Ángel, pues hace días, también su hijo mayor Gustavito recibió emotivas palabras de la cantante: “Sin duda el amor más puro e incondicional es aquel que sentimos por nuestros hijos… gran bendición (y responsabilidad ) con la que Dios embellece y transforma nuestras vidas, me queda claro que el abrazarlos y besarlos es una demostración hermosa de mi amor por ustedes…”, aclaró. Y continuó con su mensaje: “…Pero sé que la mayor de ellas (las muestras de amor a nuestros hijos ) es la oración diaria por ustedes y el mejor ejemplo en casa de lo que es un matrimonio comprometido, bendecido y guiado por Dios en el cual por su puesto no hay perfección pero si la certeza de querer llegar juntos hasta el final, aprendiendo a perdonar ,superar momentos difíciles, apoyarnos, crecer por supuesto y por sobre todo AMAR etc…”, expresó.

El hijo mayor de Priscila Ángel es ‘chuleado’ por su mamá “Dios nos de la gracia de permanecer siempre unidos en su amor, de aceptar nuestras fallas y debilidades , ponerlas en sus manos para que, como hasta ahora , siga manifestándose su grandeza en medio de nuestra pequeñez y así poder seguir adelante. Jesús en ti confío. Santa Maria madre de nuestro Señor Jesucristo ata los corazones de nuestros hijos a tu inmaculado corazón y ruega por nosotros y todas las familias del mundo entero”, finalizó para su hijo. La gente comentó: “Es el clon de su papá! Felicidades por esa familia fruto del amor verdadero de sus padres. Los admiro y que Dios los bendiga siempre”, “Todo un galán”, “Nuestros hijos el tesoro mas preciado de la vida”, “Está hermoso tu hijo

amiga Dios te dio una Bendición Con tu linda Familia”.