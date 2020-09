Priscila Ángel, esposa del Temerario sorprendió con sus dotes de bailarina y ahora dio clases de norteñobanda

La esposa de Gustavo Ángel publicó el video en donde se le puede ver muy sexy

Priscila Ángel se olvidó del pudor y presumió sus torneadas piernas en mini shorts y un top muy pegado

Como si se olvidara de la religión y las canciones de la Iglesia, Priscila Ángel, esposa del Temerario, Gustavo Angel, sorprendió con sus dotes de bailarina en un video.

Dejando poco a la imaginación con su candente y tonificado cuerpo, presumiendo sus piernas duras producto del ejercicio y su top ceñido al pecho, la esposa del Temerario provocó el impacto.

El video fue publicado en su cuenta de YouTube y aunque no cuenta con muchas vistas, se puede ver cómo Priscila Ángel disfruta de enseñar a sus seguidores a bailar norteñobanda.

Desde pasos básicos, hasta quebradita, el paso del jinete, del pandero Priscila Ángel presumió sus encantos para poder quemar muchas calorías por sus movimientos sexys y precisos.

Sin embargo, al momento de comenzar con el norteñobanda, la ex integrante de Priscila y sus balas de plata, dejó claro que lo suyo es el mundo grupero, género con el que creció y se hizo popular.

Al momento de iniciar sus pasos de baile, en todo momento estuvo narrando y guiando a sus seguidores por los pasos que previamente enseñó y se puede ver en todo momento su candente cuerpo listo para ejercitarse.

Los comentarios de la gente no se hicieron esperar: “Que bien. Ya lo voy a poner en práctica tan pronto me recupere de mi cesaria”, “Priscila lo pondré en práctica ya que me urge te mando saludos”, “Muy buen ejercicio!”, “Bravo”.