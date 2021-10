En otra parte de esta publicación, la esposa de El Temerario aseguró que “es necesario el perdón y que solo se logra con el amor”. Una persona no se mostró muy de acuerdo y así se expresó: “Es duro aceptar y disculpar a las personas que te han hecho daño y de un tiempo acá aparecen y quieren ser buenas ¿y qué tú olvides todo el daño y hay que perdonarlas?”.

A través de sus redes sociales , donde tiene casi 300 mil seguidores, la ex vocalista de Las Balas de plata no dudó en ‘presumir’ este logro, por lo que de inmediato recibió cientos de felicitaciones, pero muchos se preguntan si despreció a su país.

Tras varios años de radicar en Estados Unidos junto a su esposo, El Temerario, y sus tres hijos, la cantante Priscila Ángel celebra que ya se hizo ciudadana americana, pero no a todos les pareció la mejor de la noticia y se lo hicieron saber.

“Este país nos ha abierto las puertas”, dice Priscila Ángel

“Agradecida, emocionada y feliz… lista para lo que sigue!!! Siempre orgullosa de ser mexicana, pero agradeciendo la oportunidad de poder tener ahora también la ciudadanía de este país que nos ha abierto las puertas y brindado tantas oportunidades”, escribió Priscila Ángel.

A pesar de las felicitaciones, varias personas no se mostraron tan a favor de este logro de la cantante: “Yo a mi México no lo cambio por nada y aquí he de morir, viva México”, “¿Tú ser gringa ya?”, “Amo a mi pais, mi México lindo y querido humilde abajo de un árbol con mi familia”.