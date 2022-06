El niño de 4 años, el menor de Kate y el príncipe William, fue captado por las cámaras poniendo la mano sobre la boca de su madre en un gesto para que se callara la boca, las graciosas imágenes se volvieron virales en las redes sociales luego de que se publicara un video de lo sucedido, reseñó Page Six.

“Quedamos completamente extasiadas. Nos pusimos todas patrióticas y emocionadas de una forma en que no pensábamos que lo estaríamos”, dijo Veronica Timperley, de 75 años, quien vio los festejos con su hija Kate. Posteriormente, la monarca emitió un comunicado en el que agradeció a todos los que celebraron su Jubileo de Platino, reseñó AP.

La Reina Isabel da un emotivo discurso

“En lo que respecta a cómo celebrar setenta años siendo su reina, no hay un manual a seguir. Realmente es la primera vez”, dijo. “Pero he quedado honrada y sumamente conmovida de que tantas personas hayan salido a las calles a celebrar mi Jubileo de Platino”. “Aunque puede que no haya asistido personalmente a cada evento, mi corazón ha estado con todos ustedes; y sigo comprometida a servirles lo mejor que pueda, con el apoyo de mi familia”, agregó.

El festejo del domingo inició con un espectacular desfile militar de 200 caballos que cabalgaban hacia el Palacio de Buckingham. Escoltaban el carruaje dorado que transportó a la monarca hacia su coronación hace 69 años. En las ventanas de la carroza podía apreciarse una versión virtual de Isabel II, tomada del video de archivo de su coronación de 1953.