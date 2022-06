Príncipe Harry y Meghan Markle en el Jubileo de Platino Reina Isabel II

Megan y Harry no aparecerán en la fotografía familiar

Mientras Harry y Meghan se encontraban con las bisnietas de la Reina Isabel de 96 años, ella se encontraba junto con miembros de la realeza, incluidos el Príncipe Carlos, el Príncipe William y Kate Middleton, saludando a los espectadores desde el balcón del palacio, a quienes también se les vio de lo más sonrientes.

Page Six informó que Meghan y Harry no fueron invitados para la fotografía familiar, ya que no son miembros de la realeza. “Después de una cuidadosa consideración, la Reina ha decidido que la tradicional aparición en el balcón de Trooping the Colour de este año el jueves 2 de junio se limitará a Su Majestad y a los miembros de la familia real que actualmente están desempeñando funciones públicas oficiales en nombre de la Reina, esto lo comunicó el palacio de Buckingham. Archivado como: Príncipe Harry y Meghan Markle